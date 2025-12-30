କୋଲକାତା: ୨୦୨୬ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ରାଜନୈତିକ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ବାଙ୍କୁରାରେ ଏକ ରାଲିରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ପାଲଟା ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗର ଉତ୍ତର ଦେଇ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଉଭୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏବଂ ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ସହ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ କାମ କରୁଥିବା ଶାହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ, ମମତା ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି।
ସେ ଉଭୟ ପ୍ରମୁଖ ବିଜେପି ନେତା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଶାହଙ୍କୁ ମହାଭାରତର ଦୁର୍ଯୋଧନ ଏବଂ ଦୁଃଶାସନଙ୍କ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ବଙ୍ଗଳାରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କର ଶାହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ପ୍ରତିହତ କରିବା ସହିତ, ମମତା ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ ସମ୍ପର୍କରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଛନ୍ତି।
ଶକୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଃଶାସନ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ
ବୀରସିଂହପୁରରେ ଏକ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଶକୁନିଙ୍କ ଶିଷ୍ୟ ଦୁଃଶାସନ କେବଳ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଆସିଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ପାଖେଇ ଆସିବା ମାତ୍ରେ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ଏବଂ ଦୁଃଶାସନ ଏଠାରେ ଦେଖାଯାଆନ୍ତି। ଅମିତ ଶାହ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟରେ ତିନି ଦିନିଆ ଗସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି।
ଶାହା ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ନେଇ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାର ଜବାବରେ, ତୃଣମୂଳ ମୁଖ୍ୟ ମମତା ଏକ ଦୃଢ଼ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରି ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ବିଜେପିର ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଭୟଭୀତ ହେବେ ନାହିଁ।
ରାଜ୍ୟରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ଏବଂ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି ବୋଲି ଅମିତ ଶାହ ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହାର କଡ଼ା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଆତଙ୍କବାଦୀମାନେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କି, ପହଲଗାମ ଆକ୍ରମଣ କ'ଣ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ହୋଇଥିଲା କି? ସେ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ଅଭିଯୋଗକୁ ଖଣ୍ଡନ କରି କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ଜିତିବା ପାଇଁ ପଶ୍ଚିବଙ୍ଗବଙ୍ଗର ଭାବମୂର୍ତ୍ତିକୁ ଖରାପ କରୁଛି।
ମମତାଙ୍କ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏପରି ସମୟରେ ଆସିଛି ଯେତେବେଳେ ବିଜେପି ୨୦୨୬ରେ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବା ଏବଂ ଏହାର ସୀମା ସିଲ୍ କରିବା ପାଇଁ ଦାବି କରୁଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଜର ବିଫଳତାକୁ ଲୁଚାଇବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧରେ ଭିତ୍ତିହୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି।
ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏବଂ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ
ପୂର୍ବରୁ, ଅମିତ ଶାହ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ସରକାର ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଲାଭ ପାଇଁ ଅନୁପ୍ରବେଶକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଶାହ କହିଥିଲେ, ଆସାମ ଏବଂ ତ୍ରିପୁରାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ବନ୍ଦ ହୋଇଛି, କିନ୍ତୁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏହା ଜାରି ରହିଛି କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସୀମାରେ ବାଡ଼ ଦେବା ପାଇଁ ଜମି ଯୋଗାଇ ଦେଉନାହାନ୍ତି।
ସେ ଦାବି କରିଥିଲେ, ୨୦୨୬ରେ ବିଜେପି ସରକାର ଗଠନ କଲେ ହିଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ସଂସ୍କୃତି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ। ଶାହ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ, ଅନୁପ୍ରବେଶ ଏକ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରସଙ୍ଗ, କିନ୍ତୁ ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ଏହି ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ବିଜେପିର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତିକୁ ନିର୍ବାଚନୀ ଚାଲ ବୋଲି କହିଥିଲେ।