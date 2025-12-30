ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନକୁ ବିଶ୍ୱର ସବୁଠାରୁ କମ୍ ପରିଦର୍ଶନ କରାଯାଉଥିବା ଦେଶଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏଠାରେ ବାସବାସ କରୁଥିବା ମୁଣ୍ଡାରୀ ଜନଜାତିଙ୍କ ପରମ୍ପରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ସମ୍ପ୍ରତି, ଜଣେ ବିଦେଶୀ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଏହି ଜନଜାତି ମଧ୍ୟରେ ସମୟ ବିତାଇ ସେମାନଙ୍କ ପରମ୍ପରାକୁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବରେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି।
ଗୋମୁତ୍ରରେ ମୁଖ ପରିଷ୍କାର କଲେ ବିଦେଶିନୀ
ଭିଡିଓରେ, ଜଣେ ମହିଳା ଗୋମୁତ୍ରକୁ ଆଞ୍ଜୁଳିରେ ନେଇ ତାଙ୍କ ହାତ ଏବଂ ମୁହଁ ଧୋଉଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ଭିଡିଓଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାମାଜିକ ଗଣମାଧ୍ୟମ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
https://www.instagram.com/reels/DSnJ7OJDOHI/
ଗୋମୁତ୍ର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍
ମୁଣ୍ଡାରୀ ଜନଜାତି ପାଇଁ ଗାଈ କେବଳ ପଶୁ ନୁହେଁ ବରଂ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନର କେନ୍ଦ୍ର। ସ୍ଥାନୀୟ ବିଶ୍ୱାସ ଅନୁଯାୟୀ, ଗୋମୁତ୍ର ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଣ୍ଟିସେପ୍ଟିକ୍, କୀଟପତଙ୍ଗ ପ୍ରତିରୋଧକ ଏବଂ ସନସ୍କ୍ରିନ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ। ଏହାକୁ ଗରମ, ପ୍ରଚଣ୍ଡ ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ ଏବଂ ମଶା ପ୍ରଭାବିତ ଅଞ୍ଚଳରେ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ପଦ୍ଧତି ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓରେ, ମହିଳା ଜଣକ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋମୁତ୍ର ମ୍ୟାଲେରିଆ ଭଳି ମଶା ବାହିତ ରୋଗରୁ ରକ୍ଷା କରେ। ଜନଜାତି ଦୈନନ୍ଦିନ ଜୀବନରେ ଏଥିରେ ସ୍ନାନ କରିବା ସହିତ କେଶକୁ ରଙ୍ଗ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି।
ଏହି ଭାଇରାଲ ଭିଡିଓ ଉପରେ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମିଶ୍ରିତ ଆସିଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ଅଜବ ଏବଂ ଅସହଜ ମନେ କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଆଦିବାସୀଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ଜଡିତ ଜୀବନକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ସୁଦାନର ମୁଣ୍ଡାରୀ ଜନଜାତି ଏବଂ ଗୋମୂତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ଏହି ପରମ୍ପରା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। କେତେକ ଏହାକୁ ଅନ୍ଧବିଶ୍ୱାସ କହୁଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଶତାବ୍ଦୀ ପୁରୁଣା ପ୍ରାକୃତିକ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି ମତ ଦେଇଛନ୍ତି।
