ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ : ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ ଏନସିପି ନେତା ବାବା ସିଦ୍ଦିକିଙ୍କ ହତ୍ୟାର ମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯୁକ୍ତ ବୋଲି ବିବେଚିତ କୁଖ୍ୟାତ ଗ୍ୟାଙ୍ଗଷ୍ଟର ଲରେନ୍ସ ବିଷ୍ଣୋଇର ଭାଇ ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇକୁ ବୁଧବାର (୧୯ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫) ଭାରତ ଅଣାଯିବ। ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀମାନେ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଆମେରିକା ସରକାର ତାକୁ ପ୍ରତ୍ୟାର୍ପିତ କରିବା ପରେ ସକାଳ ୧୦ ଟାରେ ଦିଲ୍ଲୀର ଆଇଜିଆଇ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ଅଣାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Complaint against SS Rajamouli: ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ବିବାଦରେ ରାଜାମୌଲି
ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ସୁରକ୍ଷା, କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ଆଇନଗତ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାପ୍ତ ହେବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବ୍ୟାପକ ସୁରକ୍ଷା ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କରାଯିବ । ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସର ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି, "କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ତାଙ୍କୁ ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ଗିରଫ କରିବ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଅଧିକ ହେପାଜତକୁ ନେବ ସେ ବିଷୟରେ ଦିଲ୍ଲୀ ପୁଲିସ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ଆଲୋଚନା ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କୁ କୋର୍ଟରେ ହାଜର କରାଯିବା ପରେ ହିଁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯିବ।"
ତଦନ୍ତକାରୀଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଅନମୋଲ ବିଷ୍ଣୋଇ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାରା ଦେଶରେ ୩୨ରୁ ଅଧିକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ପଞ୍ଜିକୃତ ହୋଇଛି, ଯାହା ମଧ୍ୟରୁ ୨୦ ଟି ରାଜସ୍ଥାନରେ ଅଛି। ଏହି ମାମଲାରେ ଦାଦାବଟି ଆଦାୟ, ଅପହରଣ, ହତ୍ୟା ଚେଷ୍ଟା ଏବଂ ଟାର୍ଗେଟେଡ୍ କିଲିଂ ଭଳି ଗମ୍ଭୀର ଅପରାଧ ଜଡିତ। ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବେ ଯେ କେଉଁ ଏଜେନ୍ସିକୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କ ହେପାଜତକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯିବ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Complaint against SS Rajamouli: ହନୁମାନଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରି ବିବାଦରେ ରାଜାମୌଲି