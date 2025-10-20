ପାଟନା: ବିହାରର ମୋକାମା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ (ଜେଡିୟୁ) ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ କୁମାର ସିଂହ ବିଜୟୀ ହେବେ ବୋଲି ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସେ ଆରଜେଡି ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଆମର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଶକ୍ତି ଏବଂ ଆମେ ଏଥର ମଧ୍ୟ ମୋକାମା ବିଧାନସଭା ଆସନରେ ବିଜୟୀ ହେବୁ। ମୋକାମା ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାହୁବଳୀ ଅନନ୍ତ ସିଂହ ଏବଂ ସୂରଜ ଭାନ ସିଂହଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୀଣା ଦେବୀ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେଉଛନ୍ତି।
ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏକ ଖୋଲା ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ୨୦-୨୫ ବର୍ଷ ଧରି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ି ଆସୁଛି। ସୂରଜ ଭାନ ସିଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ହାରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଥର ମଧ୍ୟ ହାରିବେ। ଅନନ୍ତ ସିଂହ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ବାହୁବଳ କିମ୍ବା ହିଂସାର ସମ୍ଭାବନାକୁ ଭୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ମୋ ଦୃଷ୍ଟିରେ, ସେପରି କିଛି ନାହିଁ।
ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କଲେ ଅନନ୍ତ ସିଂହ
ନିର୍ବାଚନ ପରିବେଶରେ ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ଆରଜେଡି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ଉପରେ କଟାକ୍ଷ କରି ଅନନ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଉଭୟ ଦଳ ସାତଟି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରେ ନିଜ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଉଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ସହଭାଗୀତା ଭାଙ୍ଗି ଯାଇଛି। ସେ ମହମ୍ମଦ ଶାହାବୁଦ୍ଦିନଙ୍କ ପୁଅ ଓସାମା ଶାହାବଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଥିବା ନେଇ ଆରଜେଡିକୁ ସମାଲୋଚନା କରି କହିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଏପରି ଜିନିଷ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦିଏ ନାହିଁ ଯେଉଁଠି କିଛି ନଥାଏ। ସେଭଳି ଜିନିଷକୁ ଦେଖିବାର ଅର୍ଥ କ’ଣ ବୋଲି ସେ ପ୍ରଶ୍ନ କରିଛନ୍ତି।
ଆରଜେଡି ଜଙ୍ଗଲ ରାଜ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି
ଆରଜେଡି ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଆଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରି ଅନନ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଜଙ୍ଗଲରାଜ ଆସୁ ବୋଲି ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାହା କେବେ ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କକୁ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଛନ୍ତି, ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ହିଁ ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇବାର କାରଣ। ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱକୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ସେ କହିଛନ୍ତି, ନୀତିଶ କୁମାର ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେ କହିଛନ୍ତି, ସେ କେବଳ ଜନତା ତାଙ୍କୁ ଯାହା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଚାହାନ୍ତି। ଏଥର ସେ ଭାବିବେ, ଯଦି ଜନତା କୁହନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ଉଚିତ୍, ତେବେ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବେ। ଜନସାଧାରଣ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି ଏବଂ ସେ ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି।
ମୁକେଶ ସାହାଣୀଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପରାମର୍ଶ
ବିକାଶଶୀଳ ଇନସାନ ପାର୍ଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ମୁକେଶ ସାହାନିଙ୍କ ବିଷୟରେ ପଚରାଯିବାରୁ ଅନନ୍ତ ସିଂହ କହିଥିଲେ,ସେ ମୋ ଦଳରେ ଯୋଗଦେବା ଉଚିତ। ଆମ ଦଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରେ ଏବଂ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବୁ। ଆରଜେଡି ନେତା ତେଜସ୍ୱୀ ଯାଦବଙ୍କୁ ସମାଲୋଚନା କରି ସେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଲାଲୁ ଯାଦବ ନଥାନ୍ତେ, ତେବେ କେହି ତେଜସ୍ୱୀଙ୍କୁ ଜାଣି ନଥାନ୍ତେ। ତାଙ୍କର କୌଣସି ବିଶେଷ ଗୁଣ ନାହିଁ, ସେ କେବଳ ଲାଲୁଙ୍କ ପୁଅ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିଚିତି ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଜଣେ ଭଲ ବ୍ୟକ୍ତି
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ଅନନ୍ତ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଏବଂ ବିହାରର ବିକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ତୁଳନାରେ ବିହାରରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆସିଛି। ଅନେକ ରାସ୍ତା ଏବଂ ସେତୁ ନିର୍ମାଣ ହୋଇଛି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ବିହାର ପ୍ରଗତି ପଥରେ ଆଗକୁ ବଢୁଛି।
