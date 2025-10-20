ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକା ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁଣି ଥରେ ତିକ୍ତ ହୋଇଛି। ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭୋଲୋଡିମିର ଜେଲେନ୍ସକି ହ୍ୱାଇଟ୍ ହାଉସରେ ସାକ୍ଷାତ କରିଥିଲେ। ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବୈଠକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜେଲେନ୍ସକିଙ୍କୁ ରୁଷର ସର୍ତ୍ତ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାପ ପକାଇଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଆଲୋଚନା ଏତେ ଉଷ୍ମ ହୋଇଗଲା ଯେ, ପରିସ୍ଥିତି ଯୁକ୍ତିତର୍କରୁ ପାଟିତୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ବୈଠକ ସମୟରେ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କ ସାମରିକ ମାନଚିତ୍ରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡୋନବାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବା ଉଚିତ ବୋଲି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଥିଲେ।
ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଲେ ଟ୍ରମ୍ପ
ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ବାସଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏହି ସାକ୍ଷାତ ସମୟରେ, ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ କହିଥିଲେ, ରୁଷିଆ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭ୍ଲାଦିମିର ପୁଟିନ ଅତ୍ୟଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଏବଂ ଯଦି ସେ ଚାହିଁବେ ତେବେ ୟୁକ୍ରେନକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରିବେ। ସେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଭାବରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରି କହିଥିଲେ ଯେ, ଏହା ପ୍ରକୃତ ଯୁଦ୍ଧ ନୁହେଁ। ଏହା ମଧ୍ୟ ରିପୋର୍ଟ ହୋଇଛି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ସେନାର ମାନଚିତ୍ର ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଏହି ଲାଲ ରେଖା ଦେଖି ବିରକ୍ତ ହୋଇଗଲିଣି।
ରୁଷିଆର ଅସ୍ତ୍ରବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ୟୁକ୍ରେନ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲା
ପ୍ରକୃତରେ, ପୁଟିନ ଟ୍ରମ୍ପ୍ଙ୍କୁ ୟୁକ୍ରେନ ପାଇଁ ଏକ ନୂତନ ଯୁଦ୍ଧବିରତି ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ୟୁକ୍ରେନକୁ ଡୋନବାସ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରୁଷିଆକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯେତେବେଳେ ଖେରସନ ଏବଂ ଜାପୋରିଝିଆର କିଛି ଅଂଶ ୟୁକ୍ରେନ ପାଖରେ ରହିବ। ୟୁକ୍ରେନ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରି କହିଛି, ଆମର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ଏବଂ ସୀମା କୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
"ୟୁକ୍ରେନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ"
ବୈଠକରେ, ଯେତେବେଳେ ୟୁକ୍ରେନୀୟ ପ୍ରତିନିଧିମାନେ ପରିସ୍ଥିତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଆତଙ୍କବାଦ ବିରୋଧୀ ରଣନୀତି ବୁଝାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଟ୍ରମ୍ପ ସମସ୍ତ ଯୁକ୍ତିକୁ ଖାରଜ କରିଦେଇଥିଲେ। ଜେଲେନସ୍କି ଦୃଢ଼ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ୟୁକ୍ରେନ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଲଢ଼ିବ। ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସାମରିକ ସହାୟତା ସୀମିତ କରିବା ଏବଂ ଟୋମାହକ୍ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଯୋଗାଣ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇ ସେ ଏଭଳି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇଥିଲେ।
ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପୁଟିନଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ରଏଟର୍ସର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଏହି ବୈଠକ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟରେ ବଢୁଥିବା ମତଭେଦକୁ ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି । ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜେ.ଡି. ଭାନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତାର ଅଭାବର ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି ଏବଂ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୟୁକ୍ରେନ ଆମେରିକାର ସହଯୋଗ ପାଇଁ ଅଧିକ କୃତଜ୍ଞତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଉଚିତ୍। ୟୁରୋପୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଟ୍ରମ୍ପ୍ ସମଗ୍ର ବୈଠକ ସମୟରେ ପୁଟିନଙ୍କ ଭାଷାକୁ ସମର୍ଥନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ୟୁକ୍ରେନ ପକ୍ଷକୁ ଶାନ୍ତ ରହିବାକୁ ବାରମ୍ବାର ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।
