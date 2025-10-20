ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସୋମବାର କଂଗ୍ରେସ ସାଂସଦ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ସମସ୍ତ ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଦୀପାବଳିର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଚଳିତବର୍ଷ ଦୀପାବଳିକୁ ଏକ ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ରାହୁଲ ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଏକ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ଦୋକାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚି ମିଠା ଓ ଜିଲେପି ତିଆରି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମରେ ରାହୁଲ ତାଙ୍କର ଏହି ଅନନ୍ୟ ଉପାୟରେ ଦୀପାବଳି ପାଳନର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ପୋଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ମିଠା ଦୋକାନ ମାଲିକଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ ରାହୁଲ ଦୋକାନରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇ ବେସନ ଲଡୁ ତିଆରି କରିବା ସହିତ ଜିଲେପି ଛାଣୁ ଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି।
ପୁରୁଣା ଦିଲ୍ଲୀର ଏହି ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମିଠା ଦୋକାନର ମାଲିକ ଦୀପାବଳି ଅବସରରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କୁ ଭେଟି କହିଥିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ଏବେ ରାହୁଲଙ୍କ ବିବାହକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି। ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ଶୀଘ୍ର ବିବାହ କରିବା ନେବା ଉଚିତ।
पुरानी दिल्ली की मशहूर और ऐतिहासिक घंटेवाला मिठाइयों की दुकान पर इमरती और बेसन के लड्डू बनाने में हाथ आज़माया।— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) October 20, 2025
सदियों पुरानी इस प्रतिष्ठित दुकान की मिठास आज भी वही है - ख़ालिस, पारंपरिक और दिल को छू लेने वाली।
दीपावली की असली मिठास सिर्फ़ थाली में नहीं, बल्कि रिश्तों और समाज… pic.twitter.com/bVWwa2aetJ
Rahul Gandhi Making Besan Ladoo