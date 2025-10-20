ମୁମ୍ବାଇ: ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନା(ଏମ୍ଏନ୍ଏସ୍) ମୁଖ୍ୟ ରାଜ ଠାକରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୯୬ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି ଏବଂ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ଠିକ୍ ନକରି ସେମାନେ କିପରି ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ କରିବେ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ନବନିର୍ମାଣ ସେନାର ବୁଥ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏଜେଣ୍ଟମାନଙ୍କୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରି ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ହେରଫେର କରି ନିର୍ବାଚନ କରାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଅପମାନ ହେବ। ସେ ତାଙ୍କ ଦଳୀୟ କର୍ମୀମାନଙ୍କୁ ଭୋଟର ତାଲିକା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ଏବଂ ନକଲି ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ଶିବସେନା (ଉଦ୍ଧବ), କଂଗ୍ରେସ, ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ କଂଗ୍ରେସ ପାର୍ଟି (ଶରଦ ଚନ୍ଦ୍ର ପାୱାର) ଏବଂ ଏମଏନଏସ ସମେତ ବିଭିନ୍ନ ବିରୋଧୀ ଦଳ ସମ୍ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନର ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଭେଟି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ ବିଭିନ୍ନ ଠିକଣା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ଡୁପ୍ଲିକେଟ୍ ନାମ ଅଛି। ବିରୋଧୀ ଦଳ ୩୧ ଜାନୁଆରି ୨୦୨୬ ସୁଦ୍ଧା ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବା ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସହରାଞ୍ଚଳ ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ ପୂର୍ବରୁ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ "ସଂଶୋଧନ" ଏବଂ "ବିସଙ୍ଗତି" ଦୂର କରିବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନ କହିଛନ୍ତି, କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭୋଟର ତାଲିକା ସହିତ ହେରଫେର କରିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ସଂଶୋଧନ ଏବଂ ଅପଡେଟ୍ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପରିଚାଳନା କରାଯାଉଛି। ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ହଟାଇବା ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଛୁ ଯେ, ଆଗାମୀ ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ୯୬ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ସେମାନେ ରାଜ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଭଳି  କରିଥିଲେ ବୋଲି ରାଜ ଠାକରେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ।

ଭୋଟର ତାଲିକା ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ

ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ମୁମ୍ବାଇରେ ୮ ରୁ ୧୦ ଲକ୍ଷ ଏବଂ ଥାଣେ, ପୁଣେ ଏବଂ ନାସିକରେ ୮ ରୁ ୮.୫ ଲକ୍ଷ ନକଲି ଭୋଟର ଯୋଡ଼ା ଯାଇଛି। ରାଜ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗାଁ ଏବଂ ସହରରେ ଏହା କରିଛନ୍ତି। ଦେଶରେ ଏହିପରି ନିର୍ବାଚନ ହେବ କି? ଯଦି ଏହିପରି ନିର୍ବାଚନ ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଏବଂ ଦେଶର ଭୋଟରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅପମାନ ହେବ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ବିରୋଧୀ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କରନ୍ତି, ଶାସକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ନ୍ତି। କାରଣ ଏହା ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ ଦିଏ।

ସେ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସଂଶୋଧନ କରିବା ପୂର୍ବରୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ଦେଖାଇବା ଉଚିତ୍ ଯେ କମିସନ ସ୍ଥାନୀୟ ପୌର ସଂସ୍ଥା ନିର୍ବାଚନ କିପରି ପରିଚାଳନା କରିବେ।  ନିର୍ବାଚନ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଥମେ ଭୋଟର ତାଲିକାକୁ ସଂଶୋଧନ କରନ୍ତୁ।

ମହାରାଷ୍ଟ୍ରରେ ଶାସକ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି (ବିଜେପି)ର ନାମ ନ ନେଇ ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଭୋଟର ତାଲିକାରେ ନକଲି ଭୋଟରଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ି ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେ ପଚାରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଭୋଟ ଦିଅନ୍ତୁ କି ନାହିଁ ତାହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୁହେଁ। ମ୍ୟାଚ୍ ଫିକ୍ସ ହୋଇଛି। ଏହା କି ପ୍ରକାରର ଗଣତନ୍ତ୍ର? ନିର୍ବାଚନରେ ​​ତାଙ୍କ ଖରାପ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ପରିହାସ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଭୋଟ ଗଣିତରେ ହେରଫେର୍ ହୋଇଥାଏ ତେବେ ତାଙ୍କ ଦଳରେ ବିଧାୟକ ଏବଂ ସାଂସଦ କିପରି ରହିବେ। ଏହି କାରଣ ଯୋଗୁ ଗତବର୍ଷ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​ଠାକରେଙ୍କ ଦଳ ଗୋଟିଏ ବି ଆସନ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇ ନଥିଲା। 

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଶାସକ ଦଳ ୨୦୨୪ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ​​କିପରି ଜିତିଥିଲା ​​ତାହା ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି। ଠାକରେ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଥିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ସମାନ ଅଭିଯୋଗ ଆଣୁଥିଲା। ସେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଦାବି କରିଛନ୍ତି  ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରର କାର୍ଯ୍ୟ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ। ଠାକରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି , କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କାର୍ଗୋକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ୋଶୀ ପାଲଘର ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ମିତ ବଧବନ ବନ୍ଦରକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯିବ।

ନଭି ମୁମ୍ବାଇ ବିମାନବନ୍ଦର ଏବଂ ବନ୍ଦର ଚାରିପାଖରେ ଥିବା ଜମି ଆଦାନୀ ଗୋଷ୍ଠୀକୁ ଦିଆଯିବ। ଠାକରେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ଭାରତର ପ୍ରଥମ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ବଲ୍ଲଭଭାଇ ପଟେଲ ମୁମ୍ବାଇର ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ସହିତ ମିଶ୍ରଣକୁ ପ୍ରଥମେ ବିରୋଧ କରିଥିଲେ।

