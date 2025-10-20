ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦିଲ୍ଲୀ ହାଇକୋର୍ଟ ସମ୍ପ୍ରତି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଜଣେ ପତ୍ନୀ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ। ସେ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ତାଙ୍କୁ ସ୍ବାମୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଭରଣପୋଷଣ ଦିଆଯାଇପାରିବ ନାହିଁ।
ଭାରତୀୟ ରେଳ ଟ୍ରାଫିକ୍ ସେବାର ଗ୍ରୁପ୍ 'ଏ'ଅଧିକାରୀ ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରି, ବିଚାରପତି ଅନିଲ କ୍ଷେତ୍ରପାଲ ଏବଂ ବିଚାରପତି ହରିଶ ବୈଦ୍ୟନାଥନ ଶଙ୍କରଙ୍କ ଏକ ଖଣ୍ଡପୀଠ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହା ଏକ ସ୍ଥିର ନୀତି ଯେ ସ୍ଥାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ସାମାଜିକ ନ୍ୟାୟର ଏକ ମାପକାଠି ଭାବରେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ, ଦୁଇ ଜଣ ସକ୍ଷମ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିକୁ ସମୃଦ୍ଧ କିମ୍ବା ସମାନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ଉପକରଣ ଭାବରେ ନୁହେଁ।
ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ଠୁରତାର ପରିବାର କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ।
ଖଣ୍ଡପୀଠ ଏହା ମଧ୍ୟ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନ (HMA)ର ଧାରା ୨୫ କୋର୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍ଥାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ଏବଂ ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବାର ଅଧିକାର ଛାଡ଼ିଥାଏ, ପକ୍ଷମାନଙ୍କର ଆୟ, ଉପାର୍ଜନ କ୍ଷମତା, ସମ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଆଚରଣ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାସଙ୍ଗିକ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ବିଚାରକୁ ନିଆ ଯାଇଥାଏ।
ହିନ୍ଦୁ ବିବାହ ଆଇନର ଧାରା ୨୫ ଅନୁଯାୟୀ ନ୍ୟାୟିକ ବିବେଚନାକୁ ଆବେଦକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସ୍ୱାବଲମ୍ବୀ ଏବଂ ସ୍ୱାଧୀନ ଥିବା ସ୍ଥାନରେ ଭରଣପୋଷଣ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ଏବଂ ରେକର୍ଡ ଆଧାରରେ ଏହାକୁ ବିବେଚନାମୂଳକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି।
ମାମଲା କ’ଣ?
କୋର୍ଟ ମହିଳାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଏର ଏକ ଆବେଦନର ଶୁଣାଣି କରୁଥିଲା, ଯିଏ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀ, ଯିଏ ଜଣେ ଓକିଲ, ତାଙ୍କ ଛାଡପତ୍ର ପରେ ସ୍ଥାୟୀ ଭରଣପୋଷଣ ଏବଂ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦାବି କରିଥିଲେ।
୨୦୧୦ ମସିହାରେ ବିବାହିତ ହୋଇଥିଲେ, ଏହି ଦମ୍ପତି ମାତ୍ର ଗୋଟିଏ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକାଠି ରହିଥିଲେ। ନିଷ୍ଠୁରତା ଆଧାରରେ ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୩ ରେ ଏକ ପରିବାର ଅଦାଲତ ଏହି ବିବାହକୁ ଭଙ୍ଗ କରିଥିଲେ।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:JMM self-respect awakened: ଆରଜେଡିର ଅପମାନ ଜଗାଇଲା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ସ୍ୱାଭିମାନ
ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ନିଷ୍ଠୁରତା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ, ଯେଉଁଥିରେ ଅପମାନଜନକ ଭାଷା ବ୍ୟବହାର, ଅପମାନଜନକ ମେସେଜ୍, ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଅଧିକାରକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ ଏବଂ ବୃତ୍ତିଗତ ଏବଂ ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅପମାନ ଆଦି ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀ ଏହି ଅଭିଯୋଗଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଏବଂ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ନିଷ୍ଠୁରତାର ପ୍ରତିଆକ୍ଷେପ କରିଥିଲେ।
ପରିବାର ଅଦାଲତ ବିବାହକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହା ମଧ୍ୟ ରେକର୍ଡ କରିଥିଲେ ଯେ, ପତ୍ନୀ ବିବାହ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ରାଜି ହେବା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସମାଧାନ ଭାବରେ ୫୦ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦାବି କରିଥିଲେ। ଏହା ତାଙ୍କ ସତ୍ୟପାଠରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଜେରା ସମୟରେ ପୁନରାବୃତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।
ମହିଳା ଜଣକ ତାଙ୍କ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କରାଯାଇଥିବା ନିଷ୍ଠୁରତାର ପରିବାର କୋର୍ଟର ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଆଧାରରେ ପରିବାର ଭରଣପୋଷଣ ଦେବାକୁ ମନା କରିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Bjp Will Win: ନବୀନ ଓହ୍ଲାଇଲେ ବି କିଛି ଫରକ୍ ପଡ଼ିବନି, ନୂଆପଡ଼ାରେ ବିଜେପିର ବିଜୟ ହେବ: ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର
ମହିଳା ଜଣକ ଛାଡପତ୍ର ପ୍ରତି ବିମୁଖ ନଥିଲେ ବୋଲି ମନେ ହେଉ ନଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆର୍ଥିକ ସୁରକ୍ଷାର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ପୂରଣ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ। ଏହି କଥାକୁ ବିଚାରକୁ ନେଇ ହାଇକୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଜଣେ ପତି/ପତ୍ନୀ, ବିବାହ ବିଚ୍ଛେଦକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ପ୍ରତିରୋଧ କରିବା ସହିତ,ଏକକାଳୀନ ଯଥେଷ୍ଟ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ପ୍ରଦାନ କରି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି,ଏପରି ଆଚରଣ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ସୂଚାଇ ଦିଏ ଯେ, ପ୍ରତିରୋଧ ସ୍ନେହ, ମିଳନ କିମ୍ବା ବୈବାହିକ ବନ୍ଧନର ସଂରକ୍ଷଣରେ ନୁହେଁ, ବରଂ ଆର୍ଥିକକୁ ଗୁରୁତ୍ବ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଉଛି।
delhi-high-court | alimony