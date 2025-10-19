ପାଟନା/ରାଞ୍ଚି: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (JMM) ମହାମେଣ୍ଟକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ RJD ସହିତ ମତଭେଦ ପରେ, JMM ବିହାରରେ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ଏକାକୀ ଛଅଟି ଆସନରେ ଲଢ଼ିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ଫାଟ କେବଳ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ ବୋଲି ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଏହାର ପ୍ରଭାବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ କ୍ଷମତାର ମୂଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିଛି।
ଫଳରେ ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଧ୍ୟରେ, ବିରୋଧୀ ମହାମେଣ୍ଟ(ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ଲକ୍) ଏକ ବଡ଼ ରାଜନୈତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଆସନ ବଣ୍ଟନକୁ ନେଇ ମତଭେଦ ପରେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା (ଜେଏମ୍ଏମ୍) ଆରଜେଡି ସହିତ ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗି ଦେଇଛି ଏବଂ ବିହାରରେ କେବଳ ଛଅଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରିବ ବୋଲି ଘୋଷଣା କରିଛି। ତଥାପି, ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ବିହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହି ନାହିଁ।
ଏହାର ରାଜନୈତିକ ପ୍ରଭାବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି। ଶାସକ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଏବଂ ଆରଜେଡି ମଧ୍ୟରେ ଫାଟ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇପାରେ, କାରଣ ଜେଏମ୍ଏମ୍ ଆରଜେଡି ସହିତ ତାର ସମ୍ପର୍କର ସମୀକ୍ଷା ଘୋଷଣା କରି ରାଜନୈତିକ ଝଡ଼ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ଆମକୁ ଠକି ଦିଆଯାଇଛି: ଜେଏମଏମର ଅଭିଯୋଗ
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡମୁକ୍ତି ମୋର୍ଚ୍ଚା ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ଏବଂ ମୁଖପାତ୍ର ସୁପ୍ରିୟୋ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି, ବିହାରରେ ଆମ ସହିତ ବିଶ୍ୱାସଘାତକତା କରାଯାଇଛି। ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇଥିଲା, ଆମେ ମେଣ୍ଟ ଧର୍ମ ପାଳନ କରିଥିଲୁ ଏବଂ ଆରଜେଡିକୁ ସମ୍ମାନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ପାଳି ଆସିଥିଲା, ଆମକୁ ଅଣଦେଖା କରାଯାଇଥିଲା। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆରଜେଡିର ଜିଦ୍ ଯୋଗୁ ବିହାରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ମଧ୍ୟରେ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ଚୁକ୍ତି ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ଜେଏମଏମବିହାରଜେଏମଏମ ୧୨ଟି ଆସନ ଦାବି କରୁଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆରଜେଡି ମାତ୍ର ୨-୩ଟି ଆସନ ଦେବାକୁ ରାଜି ଥିଲା। ଫଳସ୍ୱରୂପ, ଜେଏମଏମ ମହାମେଣ୍ଟରୁ ଅଲଗା ହେବାର ଘୋଷଣା କଲା ଏବଂ ଚକାଇ, ଧମଧା, କାଟୋରିଆ, ମଣିହାରୀ, ଜାମୁଇ ଏବଂ ପିରପାଇଣ୍ଟିରେ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେବ ବୋଲି କହିଛି।ଦଳ ସୂଚିତ କରିଛି ଯେ, ଭବିଷ୍ୟତରେ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୧୦କୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇପାରେ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ନେତାମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରି 'ମେଣ୍ଟ ସମୀକ୍ଷା' ଘୋଷଣା କରି କହିଛନ୍ତି,ଜେଏମଏମ କେବଳ ବିହାରରେ ତାର ମେଣ୍ଟ ଭାଙ୍ଗିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ଘୋଷଣା କରିନାହିଁ, ବରଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ମେଣ୍ଟର ସମୀକ୍ଷା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଘୋଷଣା କରିଛି। ସୁପ୍ରିୟୋ ଭଟ୍ଟାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଆରଜେଡିକୁ ଏକ ସମ୍ମାନଜନକ ପଦବୀ ଦେଇଛୁ। ୨୦୧୯ରେ କେବଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଜିତିବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରୀପଦ ଦେଇଥିଲୁ।
ଆମେ ୨୦୨୪ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି କରିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ରାଜନୈତିକ ଦୃଶ୍ୟପଟର ପୁନଃମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାର ସମୟ ଆସିଛି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିର ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଜେଏମଏମର ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଏକ ସିଧାସଳଖ ସୂଚନା ଯେ, ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାରରେ ସମୀକରଣ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇପାରେ, ଯେଉଁଠାରେ କଂଗ୍ରେସ ଏବଂ ଆରଜେଡି ଜେଏମଏମର ନେତୃତ୍ୱରେ ସହଯୋଗୀ ଅଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଯଦି ବିହାର ପରି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଜେଏମଏମ ଆରଜେଡିଠାରୁ ନିଜକୁ ଦୂରେଇ ରଖେ, ତେବେ ଏହାର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କ୍ୟାବିନେଟ ଉପରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଆରଜେଡି କୋଟାରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ସଞ୍ଜୟ ଯାଦବଙ୍କ ପଦବୀ ବିପଦରେ ପଡ଼ିପାରେ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କେବଳ ଆରଜେଡିର ରାଜନୈତିକ ସ୍ଥିତିକୁ ଦୁର୍ବଳ କରିବ ନାହିଁ ବରଂ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଭିତରେ ବିଶ୍ୱାସର ଢାଞ୍ଚାକୁ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ବଳ କରିବ।
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ସମ୍ମାନ ବନାମ ଅବହେଳାର ଭାବନାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଛି। ବିହାରରେ ଅବହେଳାକୁ ନେଇ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଭିତରେ ଅସନ୍ତୋଷ କିଛି ମାସ ଧରି ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ରାଜନୀତିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରେ।
JMMର ଏହି ପଦକ୍ଷେପ କାହିଁକି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ?
ରାଜନୈତିକ ବାର୍ତ୍ତା:
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ କେବଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସୀମାଞ୍ଚଳ ଏବଂ କୋଶୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ରାଜନୈତିକ ଉପସ୍ଥିତି ରହିଛି ବୋଲି ଜେଏମଏମ ଦର୍ଶାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି।
ଆତ୍ମସମ୍ମାନ ପାଇଁ ଲଢ଼େଇ:
ଦଳୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ, RJD ସେମାନଙ୍କୁ ଏକ କନିଷ୍ଠ ଅଂଶୀଦାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ, ସେମାନେ RJDକୁ ସମାନ ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ।
ମେଣ୍ଟର ଦିଗ:
ଯଦି ବିହାରରେ ମହାଗଠବନ୍ଧନ ଭାଙ୍ଗିଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ଭାରତ ମେଣ୍ଟର ବିଶ୍ୱସନୀୟତାକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ।
ରାଜ୍ୟ ରାଜନୀତି ଉପରେ ପ୍ରଭାବ:
ଯଦି ଜେଏମଏମ-ଆରଜେଡି ସମ୍ପର୍କ ଆହୁରି ଖରାପ ହୁଏ, ତେବେ ଜେଏମଏମ କଂଗ୍ରେସ ସହିତ ଏକ ନୂତନ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରେ, କିମ୍ବା ତୃତୀୟ ସାମ୍ମୁଖ୍ୟ ଆଡକୁ ମଧ୍ୟ ଯାଇପାରେ।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜେଏମଏମ-କଂଗ୍ରେସ-ଆରଜେଡି ମେଣ୍ଟ ସରକାର ଅଛି। ଆରଜେଡିର କେବଳ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦରେ ଅଛନ୍ତି। ଯଦି ଜେଏମଏମର ଅସନ୍ତୋଷ ଗଭୀର ହୁଏ, ତେବେ ଏହା ଏହି ସନ୍ତୁଳନକୁ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କରିପାରେ। ଯଦିଓ ଜେଏମଏମ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ପଷ୍ଟ ବିବୃତ୍ତି ଦେଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ସ୍ପଷ୍ଟ: ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପରେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ମେଣ୍ଟର ସମୀକ୍ଷା କରାଯିବ! ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ, ଜେଏମଏମର ଏହି ବିବୃତି ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ରାଜନୈତିକ ମହଲ ମଧ୍ୟରେ ନୀରବ ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
ରାଜନୈତିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ବିହାରରେ ଏହି ଆସନ ବଣ୍ଟନ ବିବାଦ କେବଳ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ପାଇଁ ଏକ ରାଜନୈତିକ ମତଭେଦ ନୁହେଁ, ବରଂ ମେଣ୍ଟର ଏକ ପରୀକ୍ଷା ପାଲଟିଛି। ମହାଗଠବନ୍ଧନର ଏକତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଥିଲା, ଏବଂ ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ଭିନ୍ନ ପଥ ବାଛିବାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ସେହି ଏକତା ପାଇଁ ଏକ ଗମ୍ଭୀର ଆଘାତ। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ବାର୍ତ୍ତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଯେ, ସେମାନେ ସମ୍ମାନ ଚାହାନ୍ତି। ତଥାପି, ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ଏବେ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଉପରେ ରହିଛି। ହେମନ୍ତ ସୋରେନ ଏହି ଅସନ୍ତୋଷକୁ ପରିଚାଳନା କରିପାରିବେ କି, ନା ବିହାରରୁ ଉଠିଥିବା ନିଆଁ ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର କ୍ଷମତା ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପହଞ୍ଚିବ ସେ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
Bihar | Bihar Election | INDIA Alliance | jharkhand