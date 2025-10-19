ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ନଭେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ, ସମସ୍ତ ଦଳ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିଛନ୍ତି। ବିଜେପି ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ବିଜେପିର ପ୍ରଚାର ମଡ୍ୟୁଲ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ଆକର୍ଷଣୀୟ ଦେଖାଯାଉଛି।
ବିଜେପି ବିହାରରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ନିଜର ସାଂସଦ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିୟୋଜିତ କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ବିହାରରେ ଅନେକ ରାଲି ଏବଂ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି।
ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ୧୨ଟି ରାଲି ଏବଂ ଅମିତ ଶାହଙ୍କ ପାଇଁ ୨୫ଟି ରାଲି ସ୍ଥିର ହୋଇଛି
ବିହାର ପାଇଁ ବିଜେପିର ପ୍ରଭାରୀ ଦିଲୀପ ଜୟସୱାଲ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ନିଜେ ବିହାରରେ ଜନତାଙ୍କୁ ବିଜେପିର ବିଜୟ ପାଇଁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ୧୦ ରୁ ୧୨ ରାଲି କରିବେ। ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରୋଡଶୋ ସମସ୍ତିପୁରରେ ହେବ, ତା'ପରେ ବେଗୁସରାଇରେ ଆଉ ଏକ ରାଲି ହେବ, ଯେଉଁଠାକୁ ସେ ୨୩ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଗସ୍ତ କରିବେ। ସେ ଏହି ଦିନ ଭାଗଲପୁର, ଗୟା ଏବଂ ସାସାରାମରେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭା କରିବେ।
ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟ ମତଦାନ ପୂର୍ବରୁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀ ୨୮ ଅକ୍ଟୋବରରେ ଦରଭଙ୍ଗା, ମୁଜାଫରପୁର ଏବଂ ପାଟନାରେ ମଧ୍ୟ ରାଲି କରିବେ। ତା'ପରେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୧ରେ ଛାପରା ଏବଂ ପୂର୍ବ ଚମ୍ପାରଣରେ ରୋଡ୍ ଶୋ କରିବେ। ତା'ପରେ ସେ ନଭେମ୍ବର ୩ରେ ପଶ୍ଚିମ ଚମ୍ପାରଣ, ସହରସା ଏବଂ ଆରାରିଆରେ ପ୍ରଚାର କରିବେ।
ଅମିତ ଶାହ ୨୫ ରାଲି କରିବେ। ଏହି ରାଲିଗୁଡ଼ିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଅମିତ ଶାହ ଏନଡିଏ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିବେ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କ ଉତ୍ସାହକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ବିଜେପି ଏବଂ ଏନଡିଏ ମଧ୍ୟରେ ଯେପରି କୌଣସି ଫାଟ ନହୁଏ ତାହା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର କ୍ୟାବିନେଟ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚାର କରୁଛି। ଅମିତ ଶାହ ବିଭିନ୍ନ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ମୋଟ ୨୫ ରାଲି କରିବେ। ସେ ୧୨ ସାଧାରଣ ସଭାକୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ତାଙ୍କ ସହିତ ରାଜନାଥ ସିଂହ ଏବଂ ନୀତିନ ଗଡକରୀ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ସଭାରେ ଯୋଗଦେବେ।
