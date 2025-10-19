କାରାକାସ୍: ଦକ୍ଷିଣ ଆମେରିକୀୟ ଦେଶ ଭେନେଜୁଏଲା ଏବଂ ଆମେରିକା ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ତେଜନା କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି। ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇପାରନ୍ତି ବୋଲି ଆଶଙ୍କା କରାଯାଉଛି। ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଡଙ୍ଗାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ନିଶା କାରବାର ଅଭିଯୋଗ କରି ନିରନ୍ତର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛି। ଫଳସ୍ୱରୂପ ପରିସ୍ଥିତି ଯୁଦ୍ଧ ପରି ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ୍ କାରିବିଆନ ସାଗରରେ ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କରିବାକୁ ଆମେରିକୀୟ ସେନାକୁ ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଫଳରେ ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ପ୍ରତିଶୋଧମୂଳକ ଜବାବ ଦେବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି।
ଆମେରିକୀୟ ଗୁଇନ୍ଦା ରିପୋର୍ଟରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି ଯେ, ଭେନେଜୁଏଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ୍ ମାଦୁରୋ ରାଜଧାନୀ କାରାକାସ୍ ନିକଟରେ ଏକ ପର୍ବତ ବଙ୍କରରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ କ୍ୟୁବାର "ବ୍ଲାକ୍ ୱାସ୍ପ" କମାଣ୍ଡୋ ୟୁନିଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସୁରକ୍ଷିତ ଅଛନ୍ତି। ମାଦୁରୋଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ, ଡିଓସଡାଡୋ କାବେଲୋ, ଶହେ ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିବାକୁ ଥିବା ଯୁଦ୍ଧ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବାକୁ ସାମରିକ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲା ଇରାକ କିମ୍ବା ଗାଜା ପରି ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ।
ଆମେରିକା ବିରୋଧରେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛି ଭେନେଜୁଏଲା
ଦି ସନ୍ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଯଦି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଏକ ଘାତକ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡିବ। ଏଥିପାଇଁ ଭେନେଜୁଏଲାରେ କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଏବଂ ସ୍ନାଇପର ରାଇଫଲ ସହିତ ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କ ଅନୁସାରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କ ଶାସନକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ, ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକମାନଙ୍କୁ ଯେକୌଣସି ମୂଲ୍ୟରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ପଡିବ ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଭେନେଜୁଏଲା ଆମେରିକାକୁ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ଫସାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ସେନା ଅଧିକାରୀ ଏବଂ ମିଲିସିଆ ନେତାଙ୍କ ଏକ ବୈଠକରେ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିଶେଷ ପରାମର୍ଶଦାତା କାବେଲୋ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକୀୟମାନେ ଏହି ଯୁଦ୍ଧକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମାପ୍ତ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶହେ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଛାଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ଆମେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ଲଢ଼ିବୁ।
କାବେଲୋଙ୍କ ପ୍ରସ୍ତୁତିରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇଛି ଯେ, ସେ ଆମେରିକାକୁ ସର୍ବାଧିକ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲାର ପରିସ୍ଥିତି ଇରାକ କିମ୍ବା ଗାଜା ପରି ହୋଇଯିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି। ଆମେରିକାର ପୂର୍ବତନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରିଷଦ କର୍ମଚାରୀ ଲୁଇସ୍ କ୍ୱିନୋନ୍ସ କହିଛନ୍ତି, ଆମେରିକାର ସେନାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପରିସ୍ଥିତି ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ପଡିବ, ନଚେତ୍ ପରିସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବାହାରକୁ ଚାଲିଯାଇପାରେ।
ଭେନେଜୁଏଲାର ସେନା ପାଖରେ ରୁଷିଆନ୍ ଏସ-୩୦୦ ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ପ୍ରଣାଳୀ, ଏସୟୁ-୩୦ ଲଢୁଆ ଜେଟ୍, ଟି-୭୨ ଟ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ Igla-S MANPADS ଭଳି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ଅଛି, ଯାହାକୁ ଆମେରିକା ପ୍ରଥମ ଆଠ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛି। ଯଦିଓ ଆମେରିକା ଏହି ଭାରୀ ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୁଦ୍ଧ, ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରତିରୋଧ ଏବଂ କୋଲେକ୍ଟିଭୋସ୍ ନାମକ ଅର୍ଦ୍ଧସାମରିକ ବାହିନୀ।
ଯାହା ସହରାଞ୍ଚଳ ଯୁଦ୍ଧରେ ଆମେରିକୀୟ ସୈନିକଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନକୁ ବାଜି ଲଗାଇ ଲଢ଼ିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେମାନେ ଗରିଲା ଯୁଦ୍ଧରେ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଏବଂ ଏକ ନେଟୱାର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି। ହମାସକୁ ନିପାତ କରିବା ପ୍ରୟାସରେ, ସମଗ୍ର ଗାଜା ଧ୍ୱଂସ ପାଇଥିଲା, ତଥାପି ଇସ୍ରାଏଲ ଦୁଇ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ଯୁଦ୍ଧରେ ଗାଜାର କେବଳ ୬୫-୭୦ପ୍ରତିଶତ ଉପରେ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ସ୍ଥାପନ କରିପାରିଥିଲା।
ଭେନେଜୁଏଲାର ଯୋଦ୍ଧାମାନେ ଟ୍ରେନ୍ ଡି ଆରାଗୁଆ ଭଳି ଜେଲ୍ ଗ୍ୟାଙ୍ଗରୁ ଆସି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଦୁରୋଙ୍କ ବିରୋଧୀ ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ, ଅପହରଣ କିମ୍ବା ହତ୍ୟା ମଧ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ୬,୦୦୦ ରୁ ଅଧିକ Igla-S କ୍ଷେପଣାସ୍ତ୍ର ଅଛି। ଯାହା ଆମେରିକୀୟ ହେଲିକପ୍ଟରକୁ ଖସାଇ ଦେବାରେ ସକ୍ଷମ। ଏହି ଅସ୍ତ୍ରଶସ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ହିଜବୋଲା ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେଉଁମାନେ ଇରାନ ସମର୍ଥନରେ ଭେନେଜୁଏଲାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି।
ହିଜବୋଲା ମଧ୍ୟ ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ିବ
ଭେନେଜୁଏଲାର ପୂର୍ବତନ ଗୁଇନ୍ଦା ମୁଖ୍ୟ ଜେନେରାଲ କ୍ରିଷ୍ଟୋଫର ଫିଗ୍ୟୁରେସଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ହିଜବୋଲା ଯୋଦ୍ଧା ମାର୍ଗାରିଟା ଦ୍ୱୀପରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠାରେ ସେମାନେ ଏକ ଆତଙ୍କବାଦୀ ନେଟୱାର୍କ ପରିଚାଳନା କରିଥାନ୍ତି। ଏଠାରେ ଅନେକ ଯୁବକଙ୍କୁ ଓସାମା ବିନ୍ ଲାଡେନ ଏବଂ ୯/୧୧ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ଟାଟୁ ସହିତ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଫିଗ୍ୟୁରେସ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେ ଶହ ଶହ ମଧ୍ୟପ୍ରାଚ୍ୟ ନାଗରିକଙ୍କୁ ଭେନେଜୁଏଲାର ପାସପୋର୍ଟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଯେଉଁମାନେ ସ୍ପାନିସ୍ ମଧ୍ୟ କହିପାରୁ ନଥିଲେ।
ରାଜଧାନୀ କାରାକାସର କିଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେନ୍ଦ୍ରରେ, କୋଲେକ୍ଟିଭୋ ଏବଂ ହିଜବୋଲା ସଦସ୍ୟମାନେ ସାମରିକ ତାଲିମ ଏବଂ ଆଦର୍ଶଗତ ଚିନ୍ତାଧାରା।ରଖିଥାନ୍ତି। ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ଲେବାନନ୍ର ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ନସର ଅଲ-ଦିନ୍ ଦ୍ୱାରା ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ହେଉଥିଲା। ତାଙ୍କୁ ଆମେରିକା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ ହିଜବୋଲା କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଭାବରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିଛି।
ଆମେରିକୀୟ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଯଦି ଆମେରିକା ଆକ୍ରମଣ କରେ, ତେବେ ଏହାକୁ ୪୮ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଭେନେଜୁଏଲାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଯଦି ଏହା ହାସଲ ନହୁଏ ତେବେ ଭେନେଜୁଏଲା ଆମେରିକା ପାଇଁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ପରି ହୋଇପାରେ। ଆମେରିକାର ନୌସେନା ଜାହାଜ ଭେନେଜୁଏଲା ଉପକୂଳରେ ପୂର୍ବରୁ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛି, ଯେତେବେଳେ ଭେନେଜୁଏଲାର ବାୟୁ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର କ୍ଷମତା ପରୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ପୁଏର୍ଟୋ ରିକୋରୁ F-35 ଗୁପ୍ତ ଯୁଦ୍ଧ ବିମାନ ଉଡ଼ାଣ କରୁଛି।
ମାଦୁରୋ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ସେ ଆମେରିକା ବିରୁଦ୍ଧରେ ୪ ମିଲିସିଆ ନାଗରିକଙ୍କୁ ମୁତୟନ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ଏହି କାରଣରୁ ଆମେରିକା ଭୟ କରୁଛି, ଭେନେଜୁଏଲା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଢାଲ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବ। ସେହି ସମୟରେ, ଆମେରିକୀୟ ସେନା ଯୁଦ୍ଧ କଲେଜ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଇଭାନ୍ ଏଲିସ୍ କହିଛନ୍ତି, ଭେନେଜୁଏଲାରେ ଆମେରିକାର ମିଶନର ସଫଳତାର ସମ୍ଭାବନା, ଯେଉଁଥିରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଡୁରୋଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, କେବଳ ୩୦ ପ୍ରତିଶତ, କାରଣ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ମାଡୁରୋ ଗିରଫଦାରୀ ଭୟରେ ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ବ୍ରାଜିଲ କିମ୍ବା କଲମ୍ବିଆକୁ ପଳାଇ ଯାଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଆମେରିକା କ'ଣ କରିବ, ଏହା ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବ ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞ କହିଛନ୍ତି।
