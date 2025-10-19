ବେଜିଂ: ଶନିବାର ଦିନ ଚୀନ୍‌ର ହାଙ୍ଗଜୌରୁ ଦକ୍ଷିଣ କୋରିଆର ସିଓଲ ଯାଉଥିବା ଏୟାର ଚାଇନାର ଏକ ବିମାନର ଓଭରହେଡ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବ୍ୟାଗରେ ଥିବା ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀରେ ନିଆଁ ଲାଗିଯିବାରୁ ସାଂଘାଇରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଭାଇରାଲ ହେଉଛି। ଭିଡିଓରେ ଯାତ୍ରୀ ଏବଂ କ୍ୟାବିନ୍‌ କ୍ରୁ ନିଆଁ ଲିଭାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିବା ଦେଖାଯାଉଛି।

Advertisment


ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ବିମାନ ସିଏ-୧୩୯ ପୂର୍ବାହ୍ନ  ୯:୪୭ ରେ ହାଙ୍ଗଜୋରୁ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲା ​​ଏବଂ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ୧୨:୨୦ ରେ ସିଓଲର ଇଞ୍ଚିଅନ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ, ଉଡ଼ାଣ ସମୟରେ, ଓଭରହେଡ୍ କମ୍ପାର୍ଟମେଣ୍ଟରେ ଥିବା ଏକ କ୍ୟାରି-ଅନ ବ୍ୟାଗ୍‌ରେ ଥିବା ଏକ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ହଠାତ୍ ଜଳିଯାଇଥିଲା। ଏହା ଫଳରେ ବିମାନଟିକୁ ସାଂଘାଇ ପୁଡୋଙ୍ଗ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ଜରୁରୀକାଳୀନ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ପଡିଥିଲା।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:No tomahawk missiles to Ukraine: ଟ୍ରମ୍ପ ପୁଣି ଥରେ ଜେଲେନସ୍କିଙ୍କୁ ଧରାଇଲେ ଲଲିପପ୍

ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀ ସୁରକ୍ଷିତ: ଏୟାର ଚାଇନା

ଏୟାର ଚାଇନା ଏକ ବିବୃତିଜାରି କରି କହିଛି ଯେ,କ୍ରୁ ଶୀଘ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ ଏବଂ କୌଣସି ଯାତ୍ରୀ ଆହତ ହୋଇ ନଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ପ୍ରସାରିତ ଏକ ଭିଡିଓରେ କ୍ୟାବିନ କ୍ରୁ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନେ ନିଆଁ ଲିଭାଇଥିବାର ଦେଖାଯାଉଛି। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀ କୋରିଆନ ଭାଷାରେ ଚିତ୍କାର କରୁଥିବା ଶୁଣିବାକୁ ମିଳୁଛି, "ଶୀଘ୍ର କର!" କିଛି ଯାତ୍ରୀ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ପୂର୍ବରୁ ଏକ  ବିସ୍ଫୋରଣ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ, ଯାହା ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତଙ୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା।

ପୂର୍ବରୁ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି

ଏହି ଘଟଣା ଉଡ଼ାଣରେ ଲିଥିୟମ୍ ବ୍ୟାଟେରୀର ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ବଢୁଥିବା ଚିନ୍ତାକୁ ପୁଣିଥରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଏସିଆରେ ସମାନ ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେ’ ମାସରେ, ଚାଇନା ଦକ୍ଷିଣ ଏୟାରଲାଇନ୍ସର ଏକ ବିମାନ ହାଙ୍ଗଝୁରୁ ଉଡ଼ାଣ ଭରିବାର ୧୫ ମିନିଟ୍ ପରେ ଫେରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା। ଜଣେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ କ୍ୟାମେରା ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଧୂଆଁ ନିର୍ଗତ ହେବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ସେହିପରି, ଜାନୁଆରିରେ, ଏୟାର ବୁସାନର ଏକ ବିମାନରେ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କରେ ନିଆଁ ଲାଗିବା ଫଳରେ ସାତ ଜଣ ଲୋକ ସାମାନ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ।

ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:5 Crore Thamma Advance Booking: ​​ରିଲିଜ୍ ପୂର୍ବରୁ ୫ କୋଟି ରୋଜଗାର କଲା ଥାମ୍ମା,ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ୨୦ କୋଟି କାରବାର ଆଶା

ଏୟାର ଚାଇନା କହିଛି ଯେ, କ୍ରୁଙ୍କ ତୁରନ୍ତ ପଦକ୍ଷେପ ସମସ୍ତ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିଛି। ଏହି ଘଟଣା ପରେ, ଉଡ଼ାଣକୁ ପୁନଃନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ବିକଳ୍ପ ବିମାନରେ ସେମାନଙ୍କ ଗନ୍ତବ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା। ଏଭଳି ଘଟଣାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚୀନ୍ ବିମାନ ଚଳାଚଳ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ଲିଥିୟମ ବ୍ୟାଟେରୀ ଏବଂ ପାୱାର ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ନେଇ ସୁରକ୍ଷା ନିୟମକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରିଛନ୍ତି।

 China | air-china | Fire | Mid Air