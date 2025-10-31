ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ:ଦିଲ୍ଲୀ-ଏନସିଆରର ଆକାଶ ପ୍ରଦୂଷଣ ହେତୁ ଧୂଆଁମୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଯାହାକି ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନିକଟରେ କମ୍ୟୁନିଟି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଲୋକାଲସର୍କଲ୍ସର ଏକ ନୂତନ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ସଂପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ୩ ଜଣ ସଦସ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରାୟ ୪ଟି ପରିବାରରୁ ଜଣେ ଲେଖାଏ ଅସୁସ୍ଥ ରହିଛନ୍ତି। ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ବ୍ୟତୀତ ଋତୁକାଳୀନ ଭାଇରସ ପରସ୍ପର ସହିତ ମିଶି ଏକ ବଡ଼ ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଙ୍କଟ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛନ୍ତି।
ଦିଲ୍ଲୀ, ଗୁରୁଗ୍ରାମ, ନୋଏଡା, ଫରିଦାବାଦ ଏବଂ ଗାଜିଆବାଦରୁ ୧୫ ହଜାରରୁ ଅଧିକ ଜଣଙ୍କୁ ଏହି ସର୍ଭେରେ ଗତ ମାସରେ ଅସୁସ୍ଥତାରେ ତୀବ୍ର ବୃଦ୍ଧି ଦେଖାଯାଇଛି।
ସେପ୍ଟେମ୍ବର ଶେଷ ଭାଗରେ ୫୬% ପରିବାରରେ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ଅସୁସ୍ଥ ଥିବା ରିପୋର୍ଟ କରାଯାଇଥିଲା; ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ସଂଖ୍ୟା ୭୫%କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ୧୦ ବର୍ଷର ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କଲେ ଭାରତ-ଆମେରିକା
ରାଜଧାନୀରେ ଏଚ୍୩ଏନ୍୨ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା
ରାଜଧାନୀ ସାରା ଡାକ୍ତରମାନେ ଏଚ୍୩ଏନ୍୨ ଇନଫ୍ଲୁଏଞ୍ଜା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାଇରାଲ୍ ସଂକ୍ରମଣର ଅନେକ ମାମଲା ଚିହ୍ନଟ କଲେଣି। ନୂଆ ଭାଇରାସ୍ ହେତୁ ଲଗାତାର ଜ୍ୱର ଏବଂ କାଶ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଗଳା ଯନ୍ତ୍ରଣା ଏବଂ ଥକ୍କାପଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲକ୍ଷଣ ଦେଖାଯାଉଛି। ବାସିନ୍ଦାମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ସୁସ୍ଥ ହେବା ସମୟ ୧୦ ଦିନରୁ ଅଧିକ ଲାଗିଯାଉଛି।
"ଏହି ଭାଇରସ ପିଲା, ବୟସ୍କ ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ଥିବା ରୋଗରେ ଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି," ବୋଲି ରିପୋର୍ଟରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: ମୋଷ୍ଟ ୱାଣ୍ଟେଡ ଦ୍ବିବେନ୍ଦୁ ମହାରଣାଙ୍କୁ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେଇ ସତ ଓଗାଳିବ ସିବିଆଇ
ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ, ବିଷାକ୍ତ ଫୁସଫୁସ
ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ପୁଣି ଥରେ ଘାତକ ହୋଇଗଲାଣି। ବାଣ ଧୂଆଁ, ପଡ଼ୋଶୀ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକରେ ଫାର୍ମ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଆଦି ହେତୁ ଦିଲ୍ଲୀର ବାୟୁ ଗୁଣବତ୍ତା ବା ଏକ୍ୟୁଆଇ ସ୍ତର ୪୦୦ରୁ ୫୦୦ ମଧ୍ୟରେ ରହୁଛି।
delhi | air pollution