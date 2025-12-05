ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଲୋକସଭାରେ ଶୂନ୍ୟ କାଳରେ ମେରଠର ବିଜେପି ସାଂସଦ ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ ମସଜିଦ ଏବଂ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି।
ଗୋଭିଲ ଦାବି କରି କହିଛନ୍ତି,‘ମନ୍ଦିର, ଚର୍ଚ୍ଚ, ଗୁରୁଦ୍ୱାର, କଲେଜ, ହସ୍ପିଟାଲ, ବଜାର ଏବଂ ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ ସିସି ଟିଭି କ୍ୟାମେରା ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। କ୍ୟାମେରା ସ୍ୱଚ୍ଛତା, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଅପରାଧ ନିୟନ୍ତ୍ରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାରେ ବହୁତ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରମାଣିତ ହୋଇଛି। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମସଜିଦ ଏବଂ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇନାହିଁ। ଏଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାକୁ ପ୍ରତିଦିନ ବହୁ ସଂଖ୍ୟରେ ଲୋକଯାଇଆନ୍ତି। ଏଠାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ରହିବା ନିହାତି ଜରୁରୀ।
ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ ଅସୁବିଧା ରହୁଛି କେଉଁଠି
ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଇସଲାମର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ସାଉଦି ଆରବର ମକ୍କା ଏବଂ ମଦ୍ରାସାଗୁଡ଼ିକରେ ସିସିଟିଭି କ୍ୟାମେରା ଲଗାଯାଇଛି। ଯଦି ସୁରକ୍ଷାକୁ ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇ ସେଠାରେ ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ, ତେବେ ଭାରତରେ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାରେ କାହିଁକି ସଂକୋଚ କରାଯାଉଛି? ଅରୁଣ ଗୋଭିଲ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ସମାନ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବାକୁ ଅପିଲ କରିଛନ୍ତି। ଯାହା ଅଧୀନରେ ମନ୍ଦିର, ସ୍କୁଲ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସାର୍ବଜନୀନ ସ୍ଥାନରେ କ୍ୟାମେରା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହା ଆମର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ।
ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡକୁ ନେଇ ଆଲୋଚନା ହୋଇଛି ତୀବ୍ର
ଗୋଭିଲଙ୍କ ଏଭଳି ବକ୍ତବ୍ୟ ପରେ ସୁରକ୍ଷା ମାନଦଣ୍ଡ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ପୁଣି ଥରେ ତୀବ୍ର ହୋଇଛି। ଅନେକ ଏହାକୁ ଏକ ସମାନ ସୁରକ୍ଷା ନୀତି ଆଡ଼କୁ ଆବଶ୍ୟକ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି ବିବେଚନା କରୁଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟମାନେ ଏହାକୁ ଏକ ବିବାଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ କହୁଛନ୍ତି।
ଗୋଭିଲ ତାଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ଥାଇ କହିଛନ୍ତି, ‘ ସୁରକ୍ଷା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଥିରେ କେହି ଆପତ୍ତି କରିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ।’
