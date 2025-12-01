USA-Venezuela Tension: ଭେନେଜୁଏଲା ସହିତ ଉତ୍ତେଜନା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବାବେଳେ, ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଦେଶ ଛାଡିବାକୁ ଧମକ ଦେଇଛନ୍ତି। ଟ୍ରମ୍ପ ରବିବାର ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ ଯେ ସେ ମାଦୁରୋଙ୍କ ସହ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କଥା ହୋଇଥିଲେ, ଯଦିଓ ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା କଥାବାର୍ତ୍ତାର ବିବରଣୀ ତୁରନ୍ତ ଜଣାପଡିନାହିଁ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Putin’s India Visit : ପୁଟିନଙ୍କ ଭାରତ ଗସ୍ତ ଉପରେ ବିଶ୍ବର ନଜର, ହୋଇପାରେ ବଡ଼ ପ୍ରତିରକ୍ଷା ଚୁକ୍ତି
ଫୋନରେ ଚେତାବନୀ
ମିଆମି ହେରାଲ୍ଡର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଟ୍ରମ୍ପ ନିକୋଲାସ ମାଦୁରୋଙ୍କୁ ଫୋନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚେତାବନୀ ଦେଇ କହିଛନ୍ତି, "ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବଞ୍ଚାଇବାକୁ ଚାହାଁନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଦେଶ (ଭେନେଜୁଏଲା) ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ।" ଟ୍ରମ୍ପ ମାଦୁରୋ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସିଲିଆ ଫ୍ଲୋରେସ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ପୁଅକୁ ସୁରକ୍ଷିତ ପଥ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ସର୍ତ୍ତ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ତୁରନ୍ତ ଚାଲିଯିବାକୁ ପଡିବ। ତଥାପି, ଭେନେଜୁଏଲା ଏହି ସର୍ତ୍ତଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ମନା କରିଦେଇଥିଲା, ଯାହା ଫଳରେ ଆଲୋଚନା ଭାଙ୍ଗିଗଲା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Winter Session: ଗତ ୧୭ ମାସରେ ଜେଲ୍ରୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି ୧୩ କଏହୀ, ୩୯ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ହେପାଜତରୁ ଚମ୍ପଟ୍
ଭେନେଜୁଏଲାର ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ
ଆମେରିକା ଭେନେଜୁଏଲା ଦେଇ ଆମେରିକାକୁ ଔଷଧ ଯୋଗାଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ କଠୋର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରୁଛି। ନିକଟରେ ଟ୍ରମ୍ପ ଭେନେଜୁଏଲାର ଆକାଶମାର୍ଗ ବନ୍ଦ କରିବାର ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ, ଯାହାକୁ ମାଦୁରୋ ସରକାର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନଦଣ୍ଡ ଉଲ୍ଲଂଘନ ଏବଂ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାର୍ବଭୌମତ୍ୱ ପ୍ରତି ସିଧାସଳଖ ବିପଦ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି।