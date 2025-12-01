ଭୁବନେଶ୍ୱର: ଗତ ୧୭ ମାସ ମଧ୍ୟରେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋଟ ୧୩ ଜଣ କଏଦୀ ଜେଲ୍ରୁ ଖସି ପଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ୮ ଜଣ କଏଦୀ ନିଜ ଜୀବନ ନେଇଛନ୍ତି ବୋଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ ସୋମବାର ରାଜ୍ୟ ବିଧାନସଭାରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ସେହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ୩୯ ଜଣ ଅଭିଯୁକ୍ତ ପୁଲିସ ହେପାଜତରୁ ଖସି ପଳାଇବାରେ ସଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି।
ଲକ୍ଷ୍ମୀପୁର ବିଧାୟକ ପବିତ୍ର ସାଉନ୍ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ୧ ଜୁଲାଇ, ୨୦୨୪ ରୁ ୧ ଡିସେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ମଧ୍ୟରେ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, କେବଳ ଗତ ବର୍ଷ ୩୧ ଜଣ ବିଚାରାଧୀନ କଏଦୀ ହାଜତରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ରାଜ୍ୟ ଜେଲ୍ରୁ ୭୪,୨୩୬ ଜଣ କଏଦୀଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ୨୪ ନଭେମ୍ବର, ୨୦୨୫ ସୁଦ୍ଧା, ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜେଲ୍ରେ ମୋଟ ୧୮,୬୫୯ ଜଣ କଏଦୀ ବନ୍ଦୀ ଅଛନ୍ତି।
ଜେଲ୍ରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି
ଜେଲ୍ ସୁରକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କରେ ଚିନ୍ତାର ସମାଧାନ କରି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ସରକାର ଜେଲ୍ରେ ମଦ, ନିଶାଦ୍ରବ୍ୟ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ନିଷିଦ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ନିଷିଦ୍ଧ କରାଯାଇଛି। ଚୋରା ଦ୍ରବ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେକୌଣସି ସୂଚନାର ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ତଦନ୍ତ କରାଯାଏ ଏବଂ ଜେଲ ପ୍ରଶାସନ ନିୟମିତ ତଲାସ କରେ, ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ସୁଦୃଢ଼ କରେ ଏବଂ ଅନଧିକୃତ ପ୍ରବେଶକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଆସୁଥିବା ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଉଛି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଯେକୌଣସି ଅନିୟମିତତା ଚିହ୍ନଟ ହେଲେ ଜେଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ତୁରନ୍ତ ସମାଧାନ କରୁଛନ୍ତି।