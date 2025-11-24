ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ରାମ ବିବାହ ଏବଂ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ପାଇଁ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛି। ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ନଭେମ୍ବର ୨୫ ତାରିଖରେ ରାମ ଲଲ୍ଲା ସୁନା ଖଚିତ ହଳଦିଆ ବସ୍ତ୍ର ଉପରେ ଏକ ପଶ୍ମିନା ଶାଲ ପିନ୍ଧିବେ। ଏହି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବୁଣାକାରଙ୍କୁ ଏକବର୍ଷର ସମୟ ଲାଗି ଯାଇଛି।
ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପାଇଁ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଥାଏ ବସ୍ତ୍ର
ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ବସ୍ତ୍ର ବୁଣାଯିବା ପାଇଁ ଦକ୍ଷିଣ ଭାରତର ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ସତ୍ୟସାଇ ଜିଲ୍ଲାର ଧର୍ମାବରମରେ ଏକ ହସ୍ତତନ୍ତ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି। ଏଠାରେ ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ପିନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବସ୍ତ୍ର ତିଆରି ହୋଇଥାଏ। ବିବାହ ପଞ୍ଜମୀ ଦିନ ରାମଲଲ୍ଲା ପିନ୍ଧିବାକୁ ଥିବା ବସ୍ତ୍ରକୁ କାରିଗରମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଓ ଭକ୍ତିର ସହ ବର୍ଷକ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରିବା ଆରମ୍ଭ କରି ଦେଇଥାଆନ୍ତି।
ମନୀଷ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ତିଆରି ହୋଇଥାଏ ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ
ବିବାହ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ସମେତ ତାଙ୍କ ତିନି ଭାଇ ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ଏବଂ ଶତ୍ରୁଘ୍ନଙ୍କ ପାଇଁ ଡିଜାଇନ୍ ଆମ୍ବେଦକର ନଗରର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଡିଜାଇନର୍ ମନୀଷ ତିୱାରୀଙ୍କ ଦ୍ବାରା ସ୍ବତନ୍ତ୍ର ପୋଷାକ ତିଆରି କରାଯାଇଛି। ଏଥିସହିତ ମାତା ସୀତା, ହନୁମାନ ଏବଂ ମନ୍ଦିରର ଦୁର୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ଥାପିତ ଭଗବାନ ଶିବ, ହନୁମାନ, ଗଣେଶ, ମାତା ଦୁର୍ଗା, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତିମା ପାଇଁ ରେଶମୀ ବସ୍ତ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ସମସ୍ତ ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ପୋଷାକ ସୁନା ସୂତାରେ ଖଚିତ ହୋଇଛି।
ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପୋଷାକ ରେଶମକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି
ମନୀଷଙ୍କ କହିବାନୁସାରେ, ‘ ରାମ ମନ୍ଦିର ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ ଏକତାର ପ୍ରତୀକ ପାଲଟିଛି, ସେହିପରି ରାମ ଲଲ୍ଲାଙ୍କ ପୋଷାକ ମଧ୍ୟ ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରୁ ରେଶମକୁ ଏକ ନୂତନ ପରିଚୟ ଦେଇଛି।’
