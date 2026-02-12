କୋଲକାତା: ନିଲମ୍ବିତ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିଧାୟକ ହୁମାୟୁନ୍ କବୀର ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏକ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ମସଜିଦର ନାମ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ରଖାଯାଇଛି। ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ଆରମ୍ଭ ହେବା ସହିତ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗରେ ଏକ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ରାଲି ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି।
୨୨ କିଲୋମିଟର ବାବ୍ରି ଯାତ୍ରା
ପୂର୍ବରୁ, ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇଥିଲା ଯେ, ରାଲି ଗୁରୁବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ୧୦ ଟାରେ ନଦିଆ ଜିଲ୍ଲାର ପଲାସିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଉତ୍ତର ଦିନାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାର ଇଟାହାରରେ ଶେଷ ହେବ। ବାବ୍ରି ରାଲି ୨୬୫ କିଲୋମିଟର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ହେବାର ଥିଲା। ତେବେ ପରେ ତାହାକୁ ୨୨ କିଲୋମିଟରକୁ ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲା। ରାଲିର ଫର୍ମାଟ ମଧ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରାରମ୍ଭରେ, ପଲାଶୀରୁ ଇଟାହାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଲିରେ ୧୦୦ଟି ଯାନ ରହିବାର ଯୋଜନା ଥିଲା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯାନରେ ଡ୍ରାଇଭର ସମେତ ଛଅ ଜଣ ଲୋକ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ମୋଟ ୬୦୦ ଲୋକ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବେ। ତେବେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ, ବାବ୍ରି ଯାତ୍ରା ଏକ ସରଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାର ରୂପ ନେଇଥିଲା। ଗୁରୁବାର ରାଲି ପଲାସିରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ରେଜିନଗରରେ ଶେଷ ହୋଇଛି।
ଅନୁମତି ଅଭାବରୁ ବାବ୍ରି ଯାତ୍ରାକୁ ଛୋଟ କରାଗଲା
ବାବ୍ରି ଯାତ୍ରା ମାର୍ଗକୁ ଛୋଟ କରିବାର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣେ ବିଧାୟକ ଏକ ବିବୃତି ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ସଂଖ୍ୟାଲଘୁ ବହୁଳ ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଭରତପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ କବୀର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଲି ଯେଉଁ ତିନୋଟି ଜିଲ୍ଲା ଦେଇ ଯିବାର ଥିଲା, ସେଠାରୁ ଆବଶ୍ୟକ ପୁଲିସ ଅନୁମତି ନଥିବାରୁ ରାଲିର ମାର୍ଗକୁ ଛୋଟ କରାଯାଇଥିଲା। ପୁଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏତେ ଲମ୍ବା ରାଲି ପାଇଁ କୌଣସି ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଅନୁମତି ମିଳିନଥିଲା। କବୀର କହିଛନ୍ତି, ରାଲି କିଛି ଦିନ ପରେ ନିଜର ମୂଳ ଫର୍ମାଟରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ।
ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ପ୍ରଥମ ଇଟା ସ୍ଥାପନ
ଏହି ରାଲିର ଆବଶ୍ୟକତା ବିଷୟରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରି କବୀର କହିଛନ୍ତି, କିଛି ସ୍ୱାର୍ଥପର ବ୍ୟକ୍ତି ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ବେଲଡାଙ୍ଗାରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ବାବ୍ରୀ ମସଜିଦ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଭୁଲ୍ ସୂଚନା ପ୍ରସାର କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ, ଏହି ରାଲିର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏହି ଭୁଲ୍ ସୂଚନାକୁ ଖଣ୍ଡନ କରିବା ଓ ନିର୍ମାଣ ବିଷୟରେ ଜନସଚେତନତା ବୃଦ୍ଧି କରିବା। ଇତିମଧ୍ୟରେ, ବୁଧବାର ଦିନ ବେଲଡାଙ୍ଗା ମସଜିଦର ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କବୀର ନିଜେ ସ୍ଥାନରେ ଇଟା ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲେ।
ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ୬ ଡିସେମ୍ବର ୨୦୨୫ରେ ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା
କବୀରଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ନିର୍ମାଣ କାର୍ଯ୍ୟ ତିନି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୫ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ମସଜିଦର ଫାଟକ ୧୪ ମିଟର ଉଚ୍ଚ ଓ ପାଞ୍ଚ ମିଟର ଚଉଡା ହେବ। କେବଳ ଫାଟକ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ୫୦ କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ। ଗତ ବର୍ଷ ଡିସେମ୍ବର ୬ ତାରିଖରେ ମସଜିଦର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଥିଲା। ବେଲଡାଙ୍ଗା ମସଜିଦଟି ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ଅଯୋଧ୍ୟାର ମୂଳ ମସଜିଦ ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଯାହାକୁ ୬ ଡିସେମ୍ବର ୧୯୯୨ରେ ଭାଙ୍ଗି ଦିଆଯାଇଥିଲା।ମୁର୍ଶିଦାବାଦ ଜିଲ୍ଲାର ଭରତପୁର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଧାୟକ କବୀରଙ୍କୁ ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ଉତ୍ସବର କିଛି ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସରୁ ନିଲମ୍ବିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଏହାପରେ କବୀର ନିଜର ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଜନତା ଉନ୍ନୟନ ପାର୍ଟି ଗଠନ କରିଥିଲେ। ସେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ଭାଗରେ ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ତଥା ତୃଣମୂଳ କଂଗ୍ରେସ ବିରୋଧୀ ଏକ ମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି।
