ପ୍ରୟାଗରାଜ: ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ପ୍ରୟାଗରାଜ ସଙ୍ଗମ ତଟରେ ଆୟୋଜିତ ମାଘ ମେଳାରେ ଏବେ ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଓ ଭକ୍ତିର ଅପୂର୍ବ ସମାଗମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି । ଏହି ମେଳାରେ ଅନେକ ସାଧୁସନ୍ତଙ୍କ ଭିଡ଼ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି ୬ ବର୍ଷର ବାଳକ ଶ୍ରୀଶ ବାହୁବଳୀ ମହାରାଜ । ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ଧାମରୁ ଆସିଥିବା ଶ୍ରୀଶ, ଭଗବାନ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବାଲ୍ୟ ରୂପରେ ମାଘ ମେଳାରେ ପଗଞ୍ଚିଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Ayodhya Ram Temple: ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମମନ୍ଦିରର ୧୫ କିମି ପରିଧି ମଧ୍ୟରେ ଆମିଷ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ବିତରଣ ନିଷେଧ
ମାତ୍ର ୬ ବର୍ଷ ବୟସରେ ଶ୍ରୀଶ ବାହୁବଳୀ ମହାରାଜ ଅତି ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ମନୋଜ୍ଞ ଭାବେ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଶ୍ଳୋକଗୁଡ଼ିକୁ ଉଚ୍ଚାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ସାଧୁସନ୍ତ ଓ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ମନ୍ତ୍ରମୁଗ୍ଧ କରୁଛି । ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ସନାତନ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର କରିବା ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଥିପ୍ରତି ଜାଗ୍ରତ କରିବା । ଶ୍ରୀଶ ପ୍ରତିଦିନ ମା’ ଗଙ୍ଗାଙ୍କୁ ପୂଜା କରନ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କ ବେଶଭୂଷାରେ ସଜ୍ଜିତ ହୋଇ ଅନ୍ୟ ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ପିତାମାତା ଓ ଗୁରୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ କରିବା ପାଇଁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ- Nitish Kumar: ବିହାର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତୀଶ କୁମାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ ଭାରତ ରତ୍ନ: ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଲେଖିଲେ ଚିଠି...
ମାଘମେଳାର ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀଶ ବାହୁବଳୀ ମହାରାଜ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି । ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏଠାରେ ମହାକୁମ୍ଭ ଭଳି ଉନ୍ନତ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଇଛି । ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ, ପୂର୍ବରୁ ସେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମଞ୍ଚରେ 'ଶିବ ତାଣ୍ଡବ ସ୍ତୋତ୍ର' ସୁନା ମଧ୍ୟ ସମ୍ମାନିତ ହୋଇଛନ୍ତି । ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ରାମଲଲାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ବାଲ୍ୟ ରାମ ବେଶ ପାଇଁ ଖୁବ୍ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ଥିଲେ ।
ଶ୍ରୀଶ ବାହୁବଳୀ ମହାରାଜ ଆସିଥିବା ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ଧାମ ସହ ଭଗବାନ ରାମଙ୍କର ଗଭୀର ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି । ପୁରାଣ ଅନୁସାରେ, ଏଠାରେ ରାଜା ଦଶରଥ ପୁତ୍ରେଷ୍ଟି ଯଜ୍ଞ କରିଥିଲେ । ଭଗବାନ ରାମଙ୍କ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ନିଷାଦରାଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ସ୍ଥାନର ବାସିନ୍ଦା ଥିଲେ । ଏହି ଶୃଙ୍ଗବେରପୁର ଧାମରେ ହିଁ ଭଗବାନ ରାମ ରାଜକୀୟ ପୋଷାକ ତ୍ୟାଗ କରି ବନବାସୀ ରୂପ ଧାରଣ କରିଥିଲେ ଏବଂ କେବଟ ତାଙ୍କୁ ଗଙ୍ଗା ପାର୍ କରାଇଥିଲେ ।
ଶାନ୍ତ ଓ ଧୀର ସ୍ୱଭାବର ଏହି ବାଳକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଖୁବ୍ ସୁନ୍ଦର ଭାବେ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି । ସେ କୁହନ୍ତି, "ଭାରତ ଦିନେ ନିଶ୍ଚୟ ବିଶ୍ୱଗୁରୁ ହେବ ଏବଂ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱରେ ସନାତନ ଧର୍ମର ମାନ-ସମ୍ମାନ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ।" ସନ୍ଥ ପ୍ରେମାନନ୍ଦ ମହାରାଜଙ୍କ ପ୍ରତି ହୋଇଥିବା କିଛି ଟିପ୍ପଣୀ ବିରୋଧରେ ମଧ୍ୟ ସେ ନିଜର ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଚର୍ଚ୍ଚାକୁ ଆସିଥିଲେ । ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଘ ମେଳାରେ ସେ ଭକ୍ତି ଓ ପ୍ରେରଣାର ଏକ ନୂତନ ଉଦାହରଣ ସାଜିଛନ୍ତି ।