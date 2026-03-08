କାଠମାଣ୍ଡୁ: ଦଶନ୍ଧି ଧରି ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ତିନିଟି ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଆସିଛନ୍ତି: ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ, ନେପାଳ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ୟୁନିଫାଏଡ୍ ମାର୍କ୍ସବାଦୀ-ଲେନିନବାଦୀ) ଓ ମାଓବାଦୀ। କିନ୍ତୁ ଜେନ୍ ଜେଡ୍ ବିଦ୍ରୋହର ଛଅ ମାସ ପରେ, ଭୋଟରମାନେ ଏକ ଐତିହାସିକ ରାୟ ଦେଇଛନ୍ତି: ପାରମ୍ପରିକ ଶକ୍ତିଗୁଡ଼ିକୁ ପଛରେ ପକାଇ ଏକ ନୂତନ ଦଳ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପାର୍ଟି (ଆର୍ଏସ୍ପି)କୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ଯାହାର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ନବାଗତ, କାଠମାଣ୍ଡୁର ପୂର୍ବତନ ମେୟର ବାଲେନ୍ଦ୍ର ଶାହ (ବାଲେନ ଶାହ)। ଏଥିସହ ନେପାଳ ରାଜନୀତିରେ ଏକ ନୂତନ ଯୁଗର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ହୋଇଛି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି।
ରବିବାର ସୁଦ୍ଧା, ନେପାଳର ୧୬୫ଟି ସିଧାସଳଖ ନିର୍ବାଚିତ ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ୧୧୯ଟି ଆସନରେ ଦଳ ଜିତିସାରିଛି ଏବଂ ଆଉ ୬ଟି ଆସନରେ ଆଗୁଆ ଅଛି। ଏହା ଏକ ବିରଳ ଦୁଇତୃତୀୟାଂଶ ସୁପର ମେଜରିଟି ହାସଲ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପୂର୍ବରୁ ୧୯୫୯ ମସିହାରେ ଏହା ହୋଇଥିଲା, ଯେତେବେଳେ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ନିର୍ବାଚନରେ ନେପାଳୀ କଂଗ୍ରେସ ୧୦୯ଟି ଆସନରୁ ୭୪ଟି ଆସନ ଜିତିଥିଲା।
ରବିବାର ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ହାଉସ୍ ଅଫ୍ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟେଟିଭ୍ ପାଇଁ ଆନୁପାତିକ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଧୀନରେ ୧୧୦ ଆସନ ପାଇଁ ନିର୍ବାଚନ ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଏସ୍ପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଣତି ହୋଇଥିବା ୬୧,୩୯୯ ବ୍ୟାଲଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ୩୫,୦୯୧ (୫୭.୨%) ଭୋଟ୍ ପାଇଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଏଥିରେ ମଧ୍ୟ ବାଲେନଙ୍କ ଦଳ ଅଗ୍ରଣୀ ରହିଛି।
ଏହି ନିର୍ବାଚନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରୁଥିବା ପାରମ୍ପରିକ ଦଳଠାରୁ ଦୂରେଇ ଯିବା ପାଇଁ ଏକ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ପଦକ୍ଷେପକୁ ଚିହ୍ନିତ କରେ। ସେପ୍ଟେମ୍ବର ବିକ୍ଷୋଭ ପରେ, ସାମାଜିକ, ଅର୍ଥନୈତିକ ଓ ରାଜନୈତିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଡକୁ ଦେଶ ଗତି କରିଛି ଏବଂ ଫଳାଫଳ ଏହାର ପ୍ରତିଫଳନ ମନେହୁଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବାଲେନ ଶାହ ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କେପି ଶର୍ମା ଓଲିଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ଘରୋଇ ଝାପା-୫ରେ ପରାସ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏହା କେବଳ ଦଶନ୍ଧିର ରାଜନୈତିକ ନିରନ୍ତରତାକୁ ବଦଳାଇ ନାହିଁ, ବରଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଓବାଦୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅପ୍ରାସଙ୍ଗିକ କରିଛି, ଯାହା ଏକଦା ନେପାଳକୁ ରାଜତନ୍ତ୍ରରୁ ଗଣତନ୍ତ୍ରକୁ ନେବା ପାଇଁ ସଂଗ୍ରାମର ନେତୃତ୍ୱ ନେଇଥିଲା।