କ୍ବେଟା/ୱାଶିଂଟନ: ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦାବି କରିଆସୁଛି। ଆମେରିକାରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ବାଲୁଚ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ନେତା ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ସଭାପତି ତାରା ଚାନ୍ଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀଙ୍କୁ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରୁଥିବା ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ସମର୍ଥନ କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ଦଶନ୍ଧି ଧରି ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ବେଲୁଚ୍ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ କରାଯାଉଥିବା ଦମନମୂଳକ ଅତ୍ୟାଚାର, ବଳପୂର୍ବକ ନିଖୋଜ, ନିର୍ଯାତନା ଏବଂ ନରସଂହାରର ସମାଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି।

ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ମୁଁ ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପାଇଁ ଠୋସ୍ ସମର୍ଥନ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ଅତ୍ୟାଚାର ଏବଂ ନରସଂହାରର ଶିକାର ହୋଇଛନ୍ତି। ଏକ ସ୍ୱାଧୀନ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ଭାରତ ପାଇଁ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତାର ପ୍ରତୀକ ହୋଇପାରିବ। ନ୍ୟାୟର ସମର୍ଥନ ପାଇଁ ଭାରତ ଆମ ସହିତ ଠିଆ ହେଉ ବୋଲି ସେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି।

ବାଲୁଚ୍ ଆମେରିକୀୟ କଂଗ୍ରେସ ଦୁଇଟି ସରକାରୀ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ଆବେଦନକୁ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇଛି। ଏହି ଚିଠିରେ, ତାରା ଚାନ୍ଦ ଅତୀତରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଭାରତୀୟ ନେତୃତ୍ୱ ଦେଖାଇଥିବା ଆଗ୍ରହକୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି।

ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦୀଙ୍କ ଭାଷଣରେ ବେଲୁଚିସ୍ତାନର ଉଲ୍ଲେଖକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହାକୁ ସେ ନୈତିକ ସମର୍ଥନର ଏକ ପ୍ରକାଶନ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ସମର୍ଥନ ଦଳିତ ବାଲୁଚ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଆଶାର କିରଣ ଆଣିଛି।

ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଲାଲକିଲ୍ଲାରୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ସମ୍ବୋଧନକୁ ବିଶ୍ୱର ବାଲୁଚ୍ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନେ ପାକିସ୍ତାନ ଦ୍ୱାରା ବଳପୂର୍ବକ ଦଖଲ ଏବଂ ପରାଧୀନ କରାଯାଇଥିବା ଏବଂ ଯାହାର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଯାତନା ଦିଆଯାଉଥିବା ରାଷ୍ଟ୍ର ପାଇଁ ଏକ ନୈତିକ ସମର୍ଥନ ଭାବରେ ଦେଖିଛନ୍ତି।

I have written a letter to Prime Minister Modi which is attached in the tweet. 📢 Urging @narendramodi to lend meaningful support for a free #Balochistan! The Baloch people face oppression and genocide under Pakistan's regime. A free Balochistan would be a blessing for… pic.twitter.com/UnNJJk1dRd