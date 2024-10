ମୁମ୍ବାଇ: ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ପାଇଁ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଯୋଗୁ ଦଳାଚକଟା ଘଟିଛି। ରବିବାର ଘଟିଥିବା ଏହି ଦଳାଚକଟାରେ ୯ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ଘଟଣା ସମ୍ପର୍କରେ ୟୁବିଟି ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏଥିପାଇଁ ବିଜେପିକୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।

ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟିର କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ମଧ୍ୟରେ ଘଟିଥିବା ଟ୍ରେନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ ଏହି ଘଟଣା ପାଇଁ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ବାରା ନିଯୁକ୍ତ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇ ଏଭଳି ଦୁର୍ଘଟଣା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦାୟୀ କରିଛନ୍ତି।

ଶିବସେନା ନେତା ସଞ୍ଜୟ ରାଉତ କହିଛନ୍ତି, ମୋଦୀ ସରକାର ତୃତୀୟ ଥର କ୍ଷମତାକୁ ଆସିବା ପରେ ଏବଂ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପୁଣିଥରେ ଦାୟିତ୍ବ ଦିଆଯିବା ପରଠାରୁ ଦେଶରେ ୨୫ରୁ ଅଧିକ ବଡ଼ ରେଳ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ୧୦୦ରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନ ଯାଇଛି।

ରବିବାର ସକାଳେ ମୁମ୍ବାଇର ବାନ୍ଦ୍ରା ରେଳ ଷ୍ଟେସନରେ ଟ୍ରେନରେ ଚଢ଼ିବା ସମୟରେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ନମ୍ବର ୧ରେ ସକାଳ ୫ଟା ୫୬ରେ ଏହି ଘଟଣା ଘଟିଛି।

ବ୍ରିହାନମ୍ବାଇ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି କର୍ପୋରେସନର ଜଣେ ଅଧିକାରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୨୨୯୨୧ ବାନ୍ଦ୍ରା-ଗୋରଖପୁର ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଟ୍ରେନରେ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ଏହି ଘଟଣା ପରେ ସମସ୍ତ ଆହତଙ୍କୁ ତୁରନ୍ତ ଭାଭା ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା।

#WATCH | Shiv Sena (UBT) leader Sanjay Raut says, "Since Modi govt has come into power for the third term and the railway minister has been given the responsibility again, more than 25 major railway accidents have occurred in the country claiming more than 100 lives... You talk… https://t.co/COiURJDB46 pic.twitter.com/B2SQBXn07U