ଢାକା: ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ବାଂଲାଦେଶରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ବାଂଲାଦେଶର ବାଙ୍ଗୁରା ଜିଲ୍ଲାର ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ଉପ-ଜିଲ୍ଲାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ହିଂସାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ବାଂଲାଦେଶ ନ୍ୟାସନାଲିଷ୍ଟ ପାର୍ଟି (ବିଏନ୍‌ପି) ଓ ଜମାତ-ଏ-ଇସଲାମି ଦଳର ସମର୍ଥକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଛି। ଏଥିରେ ଛଅ ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ସମୟରେ, ଜମାତ ସମର୍ଥକମାନେ ଜଣେ ବିଏନ୍‌ପି ନେତାଙ୍କ ଆଖି ତାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି। ସ୍ଥାନୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମ ତଥା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷଦର୍ଶୀଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ଘଟଣାଟି ସନ୍ଧ୍ୟା ପ୍ରାୟ ସାଢ଼େ ୭ଟା ସମୟରେ ଘଟିଥିଲା। କିଛି ଜମା୍ତ କର୍ମୀ ପର୍ଶୁନ୍ ଗାଁରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ବିଏନ୍‌ପି ସମର୍ଥକ ସେମାନଙ୍କୁ ଅଟକାଇ ଭୋଟ୍ କିଣିବା ପାଇଁ ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଏକ ଯୁକ୍ତିତର୍କ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ​​ପରେ ଏହା ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷରେ ପରିଣତ ହୋଇଥିଲା। ବିଏନ୍‌ପି ସମର୍ଥକ ଜମାତ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଧରି ମାସୁଦ ରାଣାଙ୍କ ଘରକୁ ନେଇଯାଇଥିଲେ।

ଘରେ ପଶି ଆକ୍ରମଣ

ଘଟଣାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ ଜମାତ୍ କର୍ମୀ ମାସୁଦ ରାଣାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ତାଙ୍କ ସାଥୀମାନଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଘର ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଆକ୍ରମଣରେ ମାସୁଦ ରାଣାଙ୍କ ଆଖି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ବୋଗୁରା-୪ ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀର ବିଏନ୍‌ପି ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୋଶାରଫ ହୋସେନ ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆକ୍ରମଣରେ ଚାରି ଜଣ ବିଏନପି କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ମାସୁଦ ରାଣାଙ୍କୁ ବୋଗୁରା ସହିଦ ଜିଆଉର ରହମାନ ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଯାଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲର ଉପନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ମଞ୍ଜୁର-ଏ-ମୁର୍ଶେଦ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ରାଣାଙ୍କ ଆଖିରେ ଗୁରୁତର ଆଘାତ ଲାଗିଛି। ତାଙ୍କ ଡାହାଣ ଆଖିର ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯାଇଛି। ସୁସ୍ଥ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍। ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଢାକାର ଜାତୀୟ ଚକ୍ଷୁ ବିଜ୍ଞାନ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନକୁ ପଠାଯାଇଛି।।

ଭୟ‌ରେ ମସୁଦ ରାଣାଙ୍କ ମାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ

ଜମାତ୍ କର୍ମୀଙ୍କ ଆକ୍ରମଣ ଦେଖି ମାସୁଦ ରାଣାଙ୍କ ମା ରାବେୟା ବିଚଳିତ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ପରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ଜମାତ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମୁସ୍ତଫା ଫୈସଲ ଭୋଟ୍ କିଣିବାର ଅଭିଯୋଗକୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରି କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଏହି ଆକ୍ରମଣ ବିଏନ୍‌ପି କର୍ମୀ କରିଥିଲେ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଆମର ଦୁଇ ଜଣ କର୍ମୀ ମଧ୍ୟ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିଗ୍ରାମ ପୁଲିସ ଷ୍ଟେସନ୍ ଇନଚାର୍ଜ ମିଜାନୁର ରହମାନ ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି।

