ଢାକା: ଜୁଲାଇ ୨୦୨୪ରେ ବାଂଲାଦେଶର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ ହସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ହିଂସାତ୍ମକ ଆନ୍ଦୋଳନର ନେତା ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପୁଣି ଥରେ ଅଣାୟତ୍ତ ହୋଇଛି ଭାରତର ଏହି ପଡ଼ୋଶୀ ଦେଶ ।
ଶନିବାର ହାଦିଙ୍କ କବର ପରେ, ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ଏକ ବଡ଼ ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ହାଦିଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହା ଅନୁସାରେ ଯଦି ହାଦିଙ୍କ ସମସ୍ତ ହତ୍ୟାକାରୀଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ଗିରଫ କରା ନ ଯାଏ, ତେବେ ଏକ ବଡ଼ ଆନ୍ଦୋଳନ ହେବ।
ଶନିବାର ହାଦିଙ୍କୁ ଢାକାରେ କବର ଦିଆଯାଇଥିଲା। ସେଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମା ହୋଇଥିଲା। ଏହା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଥିଲା।
ହସିନାଙ୍କ ବିଦ୍ରୋହୀଙ୍କ ଶବଦାହ
ବାଂଲାଦେଶୀ ଛାତ୍ର ନେତା ଏବଂ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ମୁଖପାତ୍ର ସରିଫ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କୁ ଡିସେମ୍ବର ୧୨ ତାରିଖରେ ଗୁଳି କରାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ସେ ସିଙ୍ଗାପୁରରେ ଚିକିତ୍ସାଧୀନ ଅବସ୍ଥାରେ ଡିସେମ୍ବର ୧୮ ତାରିଖରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ପୁଣି ହିଂସା ଦେଖାଦେଇଛି। ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ହାଦିଙ୍କୁ ଶନିବାର ଢାକା ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟ ପରିସରରେ ଶେଷକୃତ୍ୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା, ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିଲେ। ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ୟୁନୁସ୍ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ତଥାପି, ଅନ୍ତିମ ସଂସ୍କାର ସମୟରେ, ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚର ନେତାମାନେ ୟୁନୁସ୍ ସରକାରଙ୍କୁ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଦେଇଥିଲେ। ହାଦିଙ୍କ ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଏବଂ ଇନକିଲାବ ମଞ୍ଚ ସହିତ ଜଡିତ ଅବଦୁଲ ଅଲ-ଜାବର ମଞ୍ଚରୁ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ ଯେ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ, କ’ଣ ତଦନ୍ତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଗିରଫଦାରୀ ପାଇଁ କ’ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି ତାହା ସରକାର ଆସନ୍ତା ୨୪ ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ସାର୍ବଜନୀନ ଭାବରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ।
