ନୋମ୍ ପେନ୍: ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ଏବଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ମଧ୍ୟରେ ସୀମା ବିବାଦ ଏକ ଘାତକ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରିଣତ ହୋଇଛି। ଉଭୟ ଦେଶ ପରସ୍ପର ଉପରେ ଲଗାତାର ଆକ୍ରମଣ କରୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଥାଇ ବାୟୁସେନା କାମ୍ବୋଡିଆ ଅଞ୍ଚଳ ମଧ୍ୟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କାସିନୋ ଉପରେ ପ୍ରବଳ ବୋମାମାଡ଼ କରିଛି। ଏହି ବିମାନ ଆକ୍ରମଣ ଘାତକ ଥାଇ ଏଫ-୧୬ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ ବ୍ୟବହାର କରି କାସିନୋକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଧ୍ୱଂସ କରିଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଏକ ଗାଁର ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଭୟଙ୍କର ବିସ୍ଫୋରଣର ଏକ ଭିଡିଓ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି।
ଥାଇ ଏୟାରଷ୍ଟ୍ରାଇକର ଭୟଙ୍କର ଭିଡିଓ
ଶନିବାର ସକାଳେ କାମ୍ବୋଡିଆ-ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସୀମା ନିକଟରେ ଏକ ବଡ଼ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦରେ ଅନେକ ଲୋକ ଉଭାନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଥାଇ ସେନା ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠିତ ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣ ସୀମା ନିକଟରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ କାସିନୋକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିଥିଲା। ଏଫ-୧୬ ଲଢ଼ୁଆ ବିମାନ କାସିନୋ ଉପରେ ବୋମାମାଡ଼ କରି ଏହାକୁ ପାଉଁଶ କରିଦେଇଥିଲା। ଥାଇ ସେନା ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏହି କାସିନୋଗୁଡ଼ିକ ଆଉ ଜୁଆ ଆଡ୍ଡା ନୁହେଁ, ବରଂ କାମ୍ବୋଡିଆ ସେନା ପାଇଁ ସୁଦୃଢ଼ ଦୁର୍ଗ। ଥାଇଲ୍ୟାଣ୍ଡ ସନ୍ଦେହ କରୁଛି ଯେ କାମ୍ବୋଡିଆ ସେନା ଏହି କାସିନୋଗୁଡ଼ିକୁ ଅସ୍ତ୍ର ସଂରକ୍ଷଣ ସୁବିଧା ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରୁଛି। ଏହି କାରଣରୁ କାସିନୋଗୁଡ଼ିକୁ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ନଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି।
