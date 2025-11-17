ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବାଂଲାଦେଶରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜନୈତିକ ଉତ୍ତେଜନା ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଅନ୍ତରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (ICT) ଆଜି ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ଉପରେ ରାୟ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ରାୟର ଗୋଟିଏ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ, ହସିନାଙ୍କ ଦଳ, ଆୱାମୀ ଲିଗ୍, ଦେଶବ୍ୟାପୀ "ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ" ଘୋଷଣା କରିଛି। ଏହି ବନ୍ଦ ଡାକରା ଏପରି ସମୟରେ ଦିଆଯାଇଛି, ଯେତେବେଳେ ୟୁନୁସ୍ ସରକାର ପୂର୍ବରୁ ଆୱାମୀ ଲିଗ୍ର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପକୁ ନିଷିଦ୍ଧ କରିସାରିଛି। ଦୁଇ ନେତାଙ୍କ ସମର୍ଥକ ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ହାଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି।
ଏହି ସମୟରେ, ଶେଖ୍ ହସିନାଙ୍କ ଏକ ଅଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥକମାନଙ୍କୁ ରାସ୍ତାରେ କରୁଥିବା ବିରୋଧ ପ୍ରଦର୍ଶନକୁ ଆହୁରି ତୀବ୍ର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ବାର୍ତ୍ତାର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଢାକାରେ ଇମ୍ପ୍ରୋଭାଇଜ୍ଡ ଏକ୍ସପ୍ଲୋସିଭ୍ ଡିଭାଇସ୍ (IED) ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ, ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାରଙ୍କ ପରାମର୍ଶଦାତା ସୈୟଦା ରିଜୱାନା ହାସନଙ୍କ ଘର ବାହାରେ ଦୁଇଟି ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କରୱାନ୍ ବଜାର ଅଞ୍ଚଳରେ ଆଉ ଏକ ବିସ୍ଫୋରଣ ହୋଇଛି। ସୌଭାଗ୍ୟବଶତଃ, ଏହି ବିସ୍ଫୋରଣରେ କେହି ମୃତାହତ ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।
ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ଉତ୍ତେଜନା ରୋକିବା ପାଇଁ, ଢାକା ପୁଲିସ କମିଶନର ଶେଖ ମହମ୍ମଦ ସଜ୍ଜାଦ ଅଲି ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ, ପୁଲିସ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ କରୁଥିବା କିମ୍ବା ହିଂସାକୁ ଉସୁକାଉଥିବା ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଉପରେ ଖୋଲା ଗୁଳି ଚାଳନା କରାଯିବ। କୋର୍ଟର ରାୟ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ଢାକାରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯଥେଷ୍ଟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି।
ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ବିରୋଧରେ କ’ଣ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି?
ଆଜି ଆଇସିଟି ରାୟ ଶୁଣାଇବାକୁ ଥିବା ମାମଲାରେ ଶେଖ୍ ହାସିନା, ପୂର୍ବତନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଦୁଜ୍ଜାମାନ ଖାନ କମାଲ ଏବଂ ପୂର୍ବତନ ପୁଲିସ ମହାନିରୀକ୍ଷକ ଚୌଧୁରୀ ଅବଦୁଲ୍ଲା ଅଲ-ମାମୁନଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଗମ୍ଭୀର ଅଭିଯୋଗ ରହିଛି। ଅଭିଯୋଗ ହେଉଛି ଯେ, ଜୁଲାଇ-ଅଗଷ୍ଟ ୨୦୨୪ରେ ଛାତ୍ର ପ୍ରତିବାଦ ସମୟରେ ସେମାନେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନିରସ୍ତ୍ର ଛାତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଗୁଳି ଚଳାଇବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଶୁଣାଣି ଅକ୍ଟୋବର ୨୩ରେ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଦଣ୍ଡ ଘୋଷଣା କରାଯିବ।
