ପୁରୀ: ଆଜି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଶ୍ରୀବିଗ୍ରହମାନଙ୍କ ପଇତାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏଥିପାଇଁ ଆଜି ୫ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିବ। ସନ୍ଧ୍ୟା ୫ଟାରୁ ରାତି ୧୦ଟା ଯାଏଁ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ କରାଯିବ। ଏନେଇ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି।
ଏପ୍ରିଲ ୨୧ରେ ହୋଇଥିଲା ପଇତାଲାଗି ନୀତି
ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ୨୧ ତାରିଖରେ ଦିନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଇତାଲାଗି ନୀତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ନୀତି ଅପରାହ୍ଣରେ ହେବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପଇତାଲାଗି ନୀତି ଅବସରରେ ୫ ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଧାରଣ ଦର୍ଶନ ବନ୍ଦ ରହିଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Murder Attempt: ତିନି ବର୍ଷୀୟ ଶିଶୁକୁ ହତ୍ୟା ଉଦ୍ୟମ, ସିସିଟିଭିରେ ଲୋମହର୍ଷଣର ଦୃଶ୍ୟ କଏଦ
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Good News: ଦଳିତବସ୍ତିର ଅବିଶ୍ୱସନୀୟ ପରମ୍ପରା: ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା ଠାରୁ ଭୋଜିଭାତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାମୁହିକ ସହଯୋଗ