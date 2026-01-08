ଢାକା:ଆଇପିଏଲରୁ ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେବା ପାଇଁ ବିସିସିଆଇର ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ରତିବାଦରେ ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଏକ ବଡ଼ ଝଟକା ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତୀୟଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ତ ଭିସା ସେବାକୁ ରଦ୍ଦ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଛାତ୍ର ଏବଂ ବ୍ୟବସାୟିକ ଭିସା ସେବା ଜାରି ରହିଛି।
ବାଂଲାଦେଶ ସରକାର ଦିଲ୍ଲୀ, ଅଗରତାଲା, ମୁମ୍ବାଇ, ଗୌହାଟି ଏବଂ ଚେନ୍ନାଇରେ ଥିବା ନିଜର ଦୂତାବାସ ଏବଂ କନସୁଲେଟକୁ ସାଧାରଣ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଉତ୍ତେଜନାର ପ୍ରତିଫଳନ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Trump will be removed from power: ଟ୍ରମ୍ପ୍ ହେବେ କ୍ଷମତାଚ୍ୟୁତ!, ନିଜ ଦେଶରେ ବିରୋଧର ସମ୍ମୁଖୀନ
ଭାରତ ପୂର୍ବରୁ ସେବା ରଦ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା
ବାଂଲାଦେଶ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତ ନିଜର ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୂଚନା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥଗିତ ରହିବ ବୋଲି ଭାରତ ସରକାର କହିଥିଲେ। ଶେଖ୍ ହାସିନା ବିରୋଧୀ ଓସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସା ଏବଂ ଉତ୍ତେଜନା ଦେଖାଦେଇଥିଲା। ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେବା କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଲିପ୍ତ ରହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।
ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀମାନେ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସ ଏବଂ ହାଇକମିସନ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଯାହା ଫଳରେ ଭାରତ ଚିଟାଗଙ୍ଗରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଭିସା ଆବେଦନ କେନ୍ଦ୍ର (IVAC) ବନ୍ଦ କରିଦେଇଥିଲା। ଏହା ସହ ଭିସା ସେବାକୁ ସ୍ଥଗିତ କରିଥିଲା।
ବାଂଲାଦେଶ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର କାରଣ
ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ହେଉଛି। ୧୮ ଦିନରେ ଛଅ ଜଣ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ, ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ବୋର୍ଡ (BCCI) ବାଂଲାଦେଶୀ ବୋଲର ମୁସ୍ତାଫିଜୁର ରହମାନଙ୍କୁ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସ (KKR)ରୁ ବାହାର କରିଦେଇଛି। ପ୍ରତିବାଦ ସ୍ୱରୂପ, ବାଂଲାଦେଶ ଭାରତକୁ ଭିସା ସେବା ସ୍ଥଗିତ କରିଛି ଏବଂ T-20 ବିଶ୍ୱକପ୍ ଖେଳିବା ପାଇଁ ଭାରତ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ମନା କରିଛି। ଯଦିଓ BCCI ବାଂଲାଦେଶର ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛି, ତଥାପି ବାଂଲାଦେଶ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିଛି।
ଭାରତ-ବାଂଲାଦେଶ ସମ୍ପର୍କ ନେଇ ଉତ୍ତେଜନା
ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ସରକାରଙ୍କର ପତନ ପରଠାରୁ ଭାରତ ଏବଂ ବାଂଲାଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ତିକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି। ବାଂଲାଦେଶରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କୁ ଭାରତ ଶରଣ ଦେଇଛି। ବାଂଲାଦେଶ ଏହାର ପ୍ରତିବାଦ କରି ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Court on Stray Dogs: ଯିଏ ଡରନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କାମୁଡନ୍ତି କୁକୁର: ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ବିଚାରପତି
ଉସମାନ ହାଦିଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଦୁଇଦେଶର ସମ୍ପର୍କକୁ ଆହୁରି ଖରାପ କରିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଗମ୍ଭୀର ହୋଇଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶ ରାତାରାତି ଭାରତରେ ଅବସ୍ଥାପିତ ନିଜର ଉଚ୍ଚାୟୁକ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇ ନେଇଛି।