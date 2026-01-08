ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଗୁରୁବାର ବୁଲା କୁକୁର ସମ୍ପର୍କିତ ଏକ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି ସମୟରେ, ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କହିଥିଲେ ଯେ କୁକୁରମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରନ୍ତି। ବିଚାରପତି କହିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ କହୁଛନ୍ତି। ଏହା ଶୁଣି, କୋର୍ଟରେ ଉପସ୍ଥିତ କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନେ ସହମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଥିଲେ।
ବିଚାରପତି ବିକ୍ରମ ନାଥ, ସନ୍ଦୀପ ମେହେଟ୍ଟା ଏବଂ ଏନ.ଭି. ଅଞ୍ଜାରିଆଙ୍କ ଖଣ୍ଡପୀଠ ମାମଲାର ଶୁଣାଣି କରୁଛନ୍ତି। କୋର୍ଟ କୁକୁର ପ୍ରେମୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶର କଠୋର ପାଳନ ଦାବି କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାୟର ପୂର୍ବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ ଆବେଦନଗୁଡ଼ିକର ଶୁଣାଣି କରୁଛି।
କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି, "ଏକ କୁକୁର ସର୍ବଦା ସେମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିଥାଏ ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କୁ ଭୟ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେ ମଣିଷ ବିଷୟରେ ଏପରି ଅନୁଭବ କରେ, ସେତେବେଳେ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରେ। ଆମେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଅଭିଜ୍ଞତାରୁ ଏହା କହୁଛୁ।" କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନେ ସହମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସେମାନଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇ ନ ଦେବାକୁ କହିଥିଲେ। ବିଚାରପତି ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି କୁକୁରମାନେ ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ଯେ ଆପଣ ସେମାନଙ୍କୁ ଭୟ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆକ୍ରମଣ କରିବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଧିକ। ଆପଣଙ୍କ ପାଳିତ କୁକୁର ମଧ୍ୟ ଏହା କରିପାରିବ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: RTO Action: ନିୟମ ଭାଙ୍ଗିଲେ ଛାଡିବିନି: ଏମିତି ଆରଟିଓ ଅଫିସର ଦେଖିନଥିବେ, ନିଜ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କର ବି କାଟିଦେଲେ ଫାଇନ
ଜଣେ ଓକିଲ କହିବା ପରେ କୋର୍ଟ ଏହି ମନ୍ତବ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଥରେ କୁକୁର କାମୁଡ଼ି ଦେଲା ପରେ, ତାକୁ ବାହାରେ ଛାଡିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ। ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ଯେ ହେଲପଲାଇନ୍ କୁ କୁକୁର କାମୁଡ଼ାର ୨୦୦୦୦ ଅଭିଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପୋଷା କୁକୁର ଏବଂ ବୁଲା କୁକୁର ମଧ୍ୟରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ ବୁଝିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦିଓ ଏକ ବୁଲା କୁକୁରକୁ ପାଳିତ କରାଯାଇପାରିବ, ଏହା କୁକୁର ପ୍ରେମୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସମସ୍ୟା।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ: Identify Medicines By Rapper: ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ହେବ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ନିଜେ ଚିହ୍ନିପାରିବେ କେଉଁ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଖାଇବେ...
ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି କୁକୁରମାନେ ସେମାନଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳ ପ୍ରତି ବହୁତ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ, ଏବଂ ପ୍ରତି ୨୦୦-୩୦୦ ମିଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ଓକିଲ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଯଦି ଏକ ଅଂଚଳ ୫୦୦ ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ, ତେବେ ପ୍ରବେଶ ପାଇବା ପାଇଁ ଏକ କୁକୁରକୁ ଅନ୍ୟ କୁକୁର ସହିତ ଲଢ଼ିବାକୁ ପଡିବ, କାରଣ ପ୍ରତି କିଛି ମିଟରରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୁଏ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହା କୁକୁରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇବାରୁ ସେଠାରେ ରହୁଥିବା ବାସିନ୍ଦାଙ୍କ ପାଇଁ ସମସ୍ୟା ସୃଷ୍ଟି କରିବ।