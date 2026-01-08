ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ଦେଶରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ଅତ୍ୟଧିକ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଅପବ୍ୟବହାରକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଏକ ବୈପ୍ଳବିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ବଜାରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ପରିଚୟ ସହିତ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସରକାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୋଡିଂ, ରଙ୍ଗ ସୂଚକ କିମ୍ବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଚିହ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯିବା ଉଚିତ ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ନିରକ୍ଷର କିମ୍ବା କମ୍ ଶିକ୍ଷିତ ବ୍ୟକ୍ତି ମଧ୍ୟ ରାପର ଦେଖି ବୁଝିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଏକ ସାଧାରଣ ଔଷଧ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍।

ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କଲେ

ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସମ୍ପ୍ରତି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ବର୍ଦ୍ଧିତ ବ୍ୟବହାର ଏବଂ ଏହାର ପ୍ରଭାବରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ପ୍ରତିରୋଧ ଉପରେ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ୮୦ ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ଯିଏ ତାଙ୍କ ଜୀବନସାରା ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବାରୁ ୧୮ଟି ଭିନ୍ନ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପ୍ରଭାବହୀନ ହୋଇଯାଇଥିଲେ। ଏହା ପରେ, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏବଂ CDSCO ଔଷଧର ପ୍ୟାକେଜିଂ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ।

ପ୍ୟାକେଜିଂରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ

ସରକାର ଏବଂ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ବିକଳ୍ପ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି, ଯେଉଁଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ:
ଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍: ଷ୍ଟ୍ରିପ୍ ଉପରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରଙ୍ଗର ଷ୍ଟ୍ରାଇପ୍ ଦିଆଯାଇପାରେ।
ସତର୍କତା: ରାପର୍‌ରେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷରରେ ଏକ ଚେତାବନୀ କିମ୍ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଚିହ୍ନ ମୁଦ୍ରିତ ହେବ।
QR କୋଡ୍: ଔଷଧର ବର୍ଗକୁ ଆଲଫାନ୍ୟୁମେରିକ୍ କିମ୍ବା QR କୋଡ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇପାରିବ।

ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି କାହିଁକି ଆବଶ୍ୟକ?

ଆଜିକାଲି ସାଧାରଣ ରୋଗୀ ପ୍ରାୟତଃ ଜାଣିପାରୁନାହାଁନ୍ତି ଯେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଔଷଧ ଯନ୍ତ୍ରଣା ନିବାରକ କି ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍। ଏହି ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଅନେକ ରସାୟନ ବିକ୍ରେତା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପ୍ରେସକ୍ରିପସନ ବିନା ଏହି ଔଷଧଗୁଡ଼ିକୁ ବିକ୍ରି କରନ୍ତି। ବାରମ୍ବାର, ଅନାବଶ୍ୟକ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ବ୍ୟବହାର ଶରୀରରେ ଜୀବାଣୁକୁ ଏହି ଔଷଧ ପ୍ରତି ପ୍ରତିରୋଧୀ କରିପାରେ। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଭାରତରେ କାଉଣ୍ଟରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ସର ବିକ୍ରିକୁ ଏକ ସଙ୍କଟ ବୋଲି କହିଆସୁଛନ୍ତି। ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ମତରେ, ପ୍ୟାକେଜିଂ ସ୍ତରରେ ଆଣ୍ଟିବାୟୋଟିକ୍ ଚିହ୍ନଟକୁ ସହଜ କରିବା ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପଦକ୍ଷେପ ହେବ।

