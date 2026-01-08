ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହୃଦରୋଗ, ଯାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ବୟସ୍କମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ ବୋଲି ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଥିଲା, ଏବେ ଏହା ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କୁ ଅଧିକ ଆକ୍ରାନ୍ତ କରୁଛି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ୪୦ ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବୟସ୍କଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ହୃଦଘାତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଶ୍ୱ ସ୍ତରରେ ୬-୧୦ ପ୍ରତିଶତ ମାମଲା ଭାରତରେ ବିଶ୍ୱ ହାରାହାରି ହାର ଅପେକ୍ଷା ଆହୁରି ଅଧିକ। ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ଗମ୍ଭୀର ଚିନ୍ତା ସୃଷ୍ଟି କରିଛି।
କାରଣ:
ଏହି ଚିନ୍ତାଜନକ ଧାରା ପଛରେ ଜୀବନଶୈଳୀ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରେ। ଅନେକ ଯୁବପିଢ଼ି ଡେସ୍କ ଉପରେ ବସି, ଯାତାୟାତ କରି କିମ୍ବା ସ୍କ୍ରିନ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଦୀର୍ଘ ସମୟ ବିତାଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରକ୍ରିୟାକୃତ, ଚିନି ଏବଂ ଚର୍ବିଯୁକ୍ତ ଖାଦ୍ୟରେ ଅତ୍ୟଧିକ ଖାଦ୍ୟ ସହିତ ମିଶି, ଏହି ଅଭ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଓଜନ ବୃଦ୍ଧିରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ ଏବଂ ମଧୁମେହ, ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ କୋଲେଷ୍ଟ୍ରଲର ବିପଦକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ହୃଦୟକୁ ଚାପ ଦିଏ। ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ଏକ ଲୁକ୍କାୟିତ କାରଣ। ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ଚାପ, ଚିନ୍ତା ଏବଂ ଡିପ୍ରେସନ୍ କୋର୍ଟିସୋଲ୍ ସ୍ତରକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ, ଯାହା ସମୟ ସହିତ ରକ୍ତଚାପ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରେ ଏବଂ ହୃଦୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇପାରେ। ଚାପ ଧୂମପାନ, ଅତ୍ୟଧିକ ମଦ୍ୟପାନ କିମ୍ବା ନିଶା ସେବନ ଭଳି ଅସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ମୁକାବିଲା ଆଚରଣକୁ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ସାହିତ କରେ, ଯାହା ହୃଦଘାତର ବିପଦକୁ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରେ।
ପ୍ରତିରୋଧ
ଭଲ ଖବର ହେଉଛି ଯେ ପ୍ରତିରୋଧ ସମ୍ଭବ। ନିୟମିତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା ଦ୍ବାରା ଶୀଘ୍ର ଲୁକ୍କାୟିତ ବିପଦଗୁଡ଼ିକୁ ଧରିହେବ। ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ଖାଦ୍ୟ ଏବଂ ଦୈନନ୍ଦିନ ଶାରୀରିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ହୃଦୟକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଯେତେବେଳେ ଧ୍ୟାନ କିମ୍ବା ଯୋଗ ଭଳି ଅଭ୍ୟାସ ମାନସିକ ସୁସ୍ଥତାକୁ ସମର୍ଥନ କରେ। ମଧୁମେହ କିମ୍ବା ଉଚ୍ଚ ରକ୍ତଚାପ ଭଳି ଦୀର୍ଘସ୍ଥାୟୀ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଚିକିତ୍ସା ଯୋଜନା ଅନୁସରଣ କରିବା ସହିତ ତମାଖୁ, ଇ-ସିଗାରେଟ୍ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନକାରୀ ଔଷଧ ପରିହାର କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ।
