ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ହିମାଚଳପ୍ରଦେଶର ସିରମୌର ଜିଲ୍ଲାର ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀ (RTO) ସୋନା ଚାଣ୍ଡେଲ ଆଜିକାଲି ଖବର ଶିରୋନାମାରେ ଅଛନ୍ତି। RTO ତାଙ୍କ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ, ସୋନା ଚାଣ୍ଡେଲ ତାଙ୍କ ନିଜ ସରକାରୀ ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଏକ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ପରିବାରର କୌଣସି ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ବି ଛାଡିନାହାନ୍ତି।
ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ସେ ସଚ୍ଚୋଟ ଭାବରେ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାକୁ ପୈଠ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଆଞ୍ଚଳିକ ପରିବହନ ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ସଚ୍ଚୋଟତାର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ସେ ଏପରି ଯାଞ୍ଚ ଅଭିଯାନ ମାଧ୍ୟମରେ ସଚେତନତା ମଧ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ନିଜ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ଛାଡ଼ି ନାହାନ୍ତି।
ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ସୋନା ଚାଣ୍ଡେଲଙ୍କୁ ଜୁଲାଇ ୨୦୨୫ରେ ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଚାଲାଣ ଜାରି କରିବାକୁ ଏବଂ ଉଚ୍ଚ-ସୁରକ୍ଷା ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ନଥିବା ଗାଡ଼ି ପାଇଁ ଜନସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହା ପରେ, ସେ ଏକ ଚେକ୍ ପଏଣ୍ଟରେ ଗାଡ଼ିଗୁଡ଼ିକୁ ଚେକ କରି କୌଣସି କାଗଜପତ୍ର ନଥିଲେ ଚାଲାଣ କାଟୁଥିଲେ | ଏହି ସମୟରେ, ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଜଣେ ସଦସ୍ୟ ଏକ ସ୍କୁଟରରେ ଆସିଥିଲେ। ଏଥିରେ ନମ୍ବର ପ୍ଲେଟ୍ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା।
କୌଣସି ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ବିଳମ୍ବ ନକରି, ସେ ସ୍କୁଟର ପାଇଁ ଏକ ଚାଲାଣ ଜାରି କରିଥିଲେ, ଯଦିଓ ସେ ପରେ ନିଜ ପକେଟରୁ ଫି ଦେଇଥିଲେ। ସେହିପରି, ଡିସେମ୍ବରରେ, ତାଙ୍କ ଗାଡିର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟେସନ୍ ବିଷୟରେ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ପଚରାଉଚରା କରିବା ସମୟରେ, କେହି ଜଣେ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ତାଙ୍କ ସରକାରୀ ଗାଡିର ପ୍ରଦୂଷଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ରର ମିଆଦ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନକୁ ନେଇ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଫିସର ହେବ ତ ଏମିତି |