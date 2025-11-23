Bangladesh: ବାଂଲାଦେଶର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀକାଳୀନ ସରକାର ପୂର୍ବତନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେଖ୍ ହାସିନାଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟର୍ପଣ ଦାବି କରି ଏକ ସରକାରୀ ଚିଠି ପଠାଇଛନ୍ତି। ବାଂଲାଦେଶର ବୈଦେଶିକ ବ୍ୟାପାର ପରାମର୍ଶଦାତା ମହମ୍ମଦ ତୌହିଦ ହୋସେନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଚିଠିଟି ଦୁଇ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ପଠାଯାଇଥିଲା । ତେବେ ଏ ନେଇ ସେ ଅଧିକ ବିବରଣୀ ପ୍ରଦାନ କରିନଥିଲେ। ସରକାରୀ ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସି ବିଏସଏସ ଅନୁଯାୟୀ, ଚିଠିଟି ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବାଂଲାଦେଶ ହାଇକମିସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଭାରତକୁ ପଠାଯାଇଥିଲା।
ଚଳିତ ମାସ ୧୭ ତାରିଖରେ, ବାଂଲାଦେଶର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅପରାଧ ଟ୍ରିବ୍ୟୁନାଲ୍ (ଆଇସିଟି) ୭୮ ବର୍ଷୀୟ ଶେଖ୍ ହାସିନା ଏବଂ ତତ୍କାଳୀନ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅସଦୁଜ୍ଜମାନ ଖାଁ କମଲଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁଦଣ୍ଡ ଦେଇଥିଲେ। ଉଭୟଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମାନବତା ବିରୋଧୀ ଅପରାଧ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଥିଲା। ସେମାନଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ରାୟ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ହସିନା ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାରତରେ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ କମଲ ମଧ୍ୟ ଭାରତରେ ଲୁଚି ରହିଥିବା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି।
କଣ ଥିଲା ଭାରତର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ?
ଶେଖ ହସିନାଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡାଦେଶ ମାମଲାରେ ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଛି ଯେ ଏକ ନିକଟତମ ପଡ଼ୋଶୀ ଭାବରେ, ଏହା ବାଂଲାଦେଶର ଲୋକଙ୍କ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସ୍ୱାର୍ଥ ପ୍ରତି ପ୍ରତିବଦ୍ଧ। ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଆହୁରି କହିଛି ଯେ ବାଂଲାଦେଶରେ ଶାନ୍ତି, ଗଣତନ୍ତ୍ର, ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥିରତା ବଜାୟ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଜରୁରୀ ଏବଂ ଭାରତ ସର୍ବଦା ଏହି ମୂଲ୍ୟବୋଧର ସମର୍ଥନରେ ଠିଆ ହେବ।