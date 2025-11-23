Winter Session: ଡିସେମ୍ବର ୧ ତାରିଖରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଉଥିବା ସଂସଦର ଶୀତକାଳୀନ ଅଧିବେଶନ ପାଇଁ ସରକାର ୧୨ଟି ବିଲ୍ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି । ଏଥିରେ ୧୦ଟି ନୂଆ ବିଲ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ରହିଛି ।
ଏସବୁ ବିଲ ମଧ୍ୟରେ ରହିଛି ଘରୋଇ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ପରମାଣୁ କ୍ଷେତ୍ରକୁ ଖୋଲିବା, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷାରେ ସଂସ୍କାର ଆଣିବା ଏବଂ ବିଧାନସଭା ନଥିବା ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼ର ପ୍ରଶାସନକୁ ସମାନ ସ୍ତରକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ବିଲ୍ ।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ବୀମା କ୍ଷେତ୍ର ସହିତ ଜଡିତ ବିଲ୍, ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍ ବଜାରରେ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ରାଜପଥ ପାଇଁ ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣକୁ ସରଳ କରିବା ସଂପର୍କିତ ଏକ ବିଲ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ। ତଥାପି, ଗୋଟିଏ ବିଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସମ୍ବିଧାନର ୧୩୧ତମ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ ବିଲ୍ ମଧ୍ୟ ତାଲିକାଭୁକ୍ତ ହୋଇଛି।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : SEBI Alert : ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋଲ୍ଡରେ ନିବେଶ ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ହୁଅନ୍ତୁ
ଧାରା ୨୪୦ ଅଧୀନରେ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପ୍ରସ୍ତାବ
ଏହି ବିଲ୍ ଚଣ୍ଡିଗଡ଼କୁ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା ୨୪୦ ଅଧୀନରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ରଖିଛି ଯାହା ଦ୍ୱାରା ଏହାର ପ୍ରଶାସନକୁ ଅନ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ ସହିତ ସମାନ କରାଯାଇପାରିବ ଯେଉଁଠାରେ ବିଧାନସଭା ନାହିଁ, ଯେପରିକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଦିଉ, ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ (ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଏ)। କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ, ଅକାଳୀ ଦଳ ପରି ଦଳ ସରକାରଙ୍କ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ବିରୋଧ କରୁଛନ୍ତି ।
ଆହୁରି ପଢନ୍ତୁ : Ajit Pawar Threatens Voters: ତୁମ ପାଖରେ ଭୋଟ ଅଛି ତ ମୋ ପାଖରେ ଟଙ୍କା: ଭୋଟରଙ୍କୁ ଅଜିତ ପାୱାରଙ୍କ ଧମକ ଭରା ମନ୍ତବ୍ୟ ନେଇ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି
ଧାରା ୨୪୦ ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଛି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକ, ଯେପରିକି ଆଣ୍ଡାମାନ ଏବଂ ନିକୋବର ଦ୍ୱୀପପୁଞ୍ଜ, ଲକ୍ଷଦ୍ୱୀପ, ଦାଦ୍ରା ଏବଂ ନଗର ହାଭେଲି ଏବଂ ଦାମନ ଏବଂ ଦିଉ, ଏବଂ ପୁଡୁଚେରୀ (ଯେତେବେଳେ ଏହାର ବିଧାନସଭା ଭଙ୍ଗ କିମ୍ବା ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଏ) ସମ୍ପର୍କରେ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିବାର କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଏହି କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳଗୁଡ଼ିକର ଶାନ୍ତି, ବିକାଶ ଏବଂ ସୁଶାସନ ପାଇଁ ଆଇନ ପ୍ରଣୟନ କରିପାରିବେ।