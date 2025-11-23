SEBI Alert : ଭାରତର ପୁଞ୍ଜି ବଜାର ନିୟାମକ, ଭାରତୀୟ ପ୍ରତିଭୂତି ଏବଂ ବିନିମୟ ବୋର୍ଡ (SEBI) ଡିଜିଟାଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ( Digital Gold)ରେ ନିବେଶ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି। SEBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଏ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଏହା କମୋଡିଟି ଡେରିଭେଟିଭ୍ ବର୍ଗରେ ଆସେ ନାହିଁ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଯଦି ଏକ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଡିଫଲ୍ଟ ହୁଏ, ତେବେ ନିବେଶକମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ SEBI ର କୌଣସି ଉପାୟ ନାହିଁ। SEBI ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ତୁହିନକାନ୍ତ ପାଣ୍ଡେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କୌଣସି ଯୋଜନା ନାହିଁ। ଏପରି ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସହିତ ନିବେଶ କରିବା ସମୟରେ ନିବେଶକମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ କରିବା ଉଚିତ।
ନିବେଶକଙ୍କ ପାଇଁ ନିରାପଦ ବିକଳ୍ପ
ସେବି ଅନୁଯାୟୀ, ନିବେଶକମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁଇଟି ନିରାପଦ ଉପାୟ ମାଧ୍ୟମରେ ସୁନାରେ ନିବେଶ କରିପାରିବେ: ଗୋଲ୍ଡ ଇଟିଏଫ ଏବଂ ଟ୍ରେଡେବଲ୍ ଗୋଲ୍ଡ ସିକ୍ୟୁରିଟିଜ୍। ଏହି ଉଭୟ ଉତ୍ପାଦ ସେବିର ଅଧୀନରେ ଆସେ ଏବଂ ନିବେଶକଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରେ। ପାଣ୍ଡେ REITs ଏବଂ InvITs-2025 ଉପରେ ଜାତୀୟ କନକ୍ଲେଭରେ କହିଥିଲେ ଯେ ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା ଶିଳ୍ପ SEBI ଠାରୁ ନିରନ୍ତର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦାବି କରିଆସୁଛି, କିନ୍ତୁ SEBI ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଡିଜିଟାଲ୍ ସୁନା କିଣିବା ସମୟରେ ନିବେଶକମାନେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମର ନିର୍ଭରଯୋଗ୍ୟତା ଏବଂ ନିୟମ ଏବଂ ସର୍ତ୍ତାବଳୀକୁ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ଉଚିତ।
