ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ବ୍ୟାଙ୍କ ବନ୍ଦ ନେଇ ଆସିଛି ଏକ ବଡ଼ ଖବର । ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖରେ ସାରା ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରହିପାରେ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ୍ । ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ଜରୁରୀ ବ୍ୟାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ବାକି ରହିଯାଇଛି ତେବେ ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତ କରିନିଅନ୍ତୁ । ନଚେତ୍ ସମସ୍ୟା ଭୋଗିପାରନ୍ତି ।
ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ
ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ, ଆସନ୍ତା ୨୭ ତାରିଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଆସନ୍ତା ମଙ୍ଗଳବାର ଦେଶରେ ବନ୍ଦ ରହିବ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ । ପାଖାପାଖି ୮ଲକ୍ଷ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଓ ଅଧିକାରୀ ଆନ୍ଦୋଳନକୁ ଓହ୍ଲାଇବେ । ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀମାନେ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ ସପ୍ତାହ ଦାବି କରି ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି । ଏହି ଆନ୍ଦୋଳନରେ ସରକାରୀ, ବେସରକାରୀ, ବିଦେଶୀ, ଗ୍ରାମୀଣ ଏବଂ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେବେ
ଏହି ଧର୍ମଘଟର କାରଣ
ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ସପ୍ତାହକୁ ପାଞ୍ଚ ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଦାବିରେ ଚାଲିଛି, ଯାହା ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ଆଲୋଚନାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି । ଭାରତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ସଂଘର ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବ ଗତ ଦୁଇ ବର୍ଷ ଧରି ସରକାରଙ୍କ ନିକଟରେ ବିଚାରାଧୀନ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇନାହିଁ ।
ତେବେ ଏହି ପ୍ରସ୍ତାବରେ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୈନିକ ୪୦ ମିନିଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ସମସ୍ତ ଶନିବାରକୁ ଛୁଟି ଘୋଷଣା କରିବାକୁ କୁହାଯାଇଛି । ଏହି ଦାବିଗୁଡ଼ିକୁ ପୂରଣ କରିବା ଦାବିରେ, ବ୍ୟାଙ୍କ ୟୁନିଅନଗୁଡ଼ିକ ଜାନୁଆରୀ ୨୭ ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ଧର୍ମଘଟ କରିବାକୁ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି ।
୪ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ବ୍ୟାଙ୍କ୍
ଜାନୁଆରୀ ମାସର ଶେଷ ସପ୍ତାହରେ ଗ୍ରାହକମାନେ ବ୍ୟାଙ୍କ କାରବାରରେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରନ୍ତି । ଲଗାତାର ଚାରି ଦିନ ପାଇଁ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି । ଜାନୁଆରୀ ୨୪ ତାରିଖ ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଶନିବାର, ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ୨୫ ତାରିଖ ରବିବାର, ସାପ୍ତାହିକ ଛୁଟି ରହିବ । ଜାନୁଆରୀ ୨୬ରେ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଦିବସ ଏବଂ ୨୭ରେ ବ୍ୟାଙ୍କ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଧର୍ମଘଟ ହେତୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ସେବା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇପାରେ । ତେଣୁ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆବଶ୍ୟକତା ପୂର୍ବରୁ ଯୋଜନା କରିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି ।
