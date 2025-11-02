ବରେଲି: ଆଜିର ଆଧୁନିକ ଯୁଗରେ, ଯେତେବେଳେ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ ସ୍କ୍ରିନ୍ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁ ରହି ଅଧିକାଂଶ ସମୟ ବିତାଉଛନ୍ତି, ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶର ବରେଲିରୁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ କାହାଣୀ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯାହା ଦୃଢ଼ତା ଏବଂ ଦୃଢ଼ତାର ଉଦାହରଣ। ବରେଲିର ସିବିଗଞ୍ଜର ବାସିନ୍ଦା ଆଦିତ୍ୟ ଶଙ୍କର ଗଙ୍ଗୱାର ଗିନିଜ୍ ବୁକ୍ ଅଫ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାକୁ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପବଦ୍ଧ। ଆଦିତ୍ୟ ୨୨୦ ଘଣ୍ଟା ଧରି ଜୋରରେ ପୁସ୍ତକ ପଢ଼ି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ।
ଏକ ପୁସ୍ତକ ସହିତ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ
ଶନିବାର ପୂର୍ବାହ୍ନ ସାଢ଼େ ୯ ଟାରେ ଆଦିତ୍ୟ ଶଙ୍କର ଗଙ୍ଗୱାର ଏକ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ ଏକ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ଆରମ୍ଭ ପାଇଁ ସେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ପୁସ୍ତକ ବାଛିଥିଲେ। ସେ ଯେଉଁ ପୁସ୍ତକ ପଢିବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ତାହାର ନାମ "ମଞ୍ଜିଲେଁ ଔର ଭି ହୈ - କୁଛ ଖୁଦ୍ ବଦଲେଁ କୁଛ ଦୁନିଆ ବଦଲେ"। ଏହି ଦୀର୍ଘ ଯାତ୍ରାରେ, ଆଦିତ୍ୟ କେବଳ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାରର ବହି ପଢିବେ ନାହିଁ। ସେ ଉପନ୍ୟାସ, ପରିଚାଳନା (Management) ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତି(Finance) ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟ ପଢିବେ।
ଖାଦ୍ୟ ବିନା ୯ ଦିନ
ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ରେକର୍ଡ ପ୍ରୟାସ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ, କାରଣ ତାଙ୍କୁ ନିଦ ବିନା ୨୨୦ ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ପୁସ୍ତକ ପଢିବାକୁ ପଡିବ। ଗିନିଜ୍ ୱାର୍ଲ୍ଡ ରେକର୍ଡସ୍ ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ସେ ପଢିବା ପ୍ରତି ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ କେବଳ ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ବିରତି ପାଇବେ। ଏହି ଛୋଟ ବିରତି ତାଙ୍କୁ ନିଜକୁ ସତେଜ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ଏହି ପାଞ୍ଚ ମିନିଟ୍ ମଧ୍ୟରେ, ଆଦିତ୍ୟଙ୍କୁ ପାଣି, ଜୁସ୍, ଚା କିମ୍ବା କଫି ପିଇବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯିବ। ତଥାପି, ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ହେଉଛି ସେ ନିରନ୍ତର ପଢିବା ସମୟରେ ନଅ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖାଦ୍ୟ ବିନା ରହିବେ। ଏହି ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଏବଂ ଶାରୀରିକ ସହନଶୀଳତାର ପରାକାଷ୍ଠକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରୁଛି।
୨୧୫ ଘଣ୍ଟାର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବାକୁ ଯୋଜନା
ବର୍ତ୍ତମାନ, ନାଇଜେରିଆର ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ନିରନ୍ତର ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ଅଛି। ଏହି ରେକର୍ଡ ୨୧୫ ଘଣ୍ଟା ପାଠପଢ଼ା ପାଇଁ ରହିଛି। ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ ଶଙ୍କର ଗଙ୍ଗୱାର ସଫଳତାର ସହ ୨୨୦ ଘଣ୍ଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ସେ ନାଇଜେରିଆର ରେକର୍ଡ ଭାଙ୍ଗିବେ। ତାଙ୍କ ବାପା, ଶଙ୍କର ଲାଲ ଗଙ୍ଗୱାର କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆଦିତ୍ୟ ଏମ.ଏଡ୍ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସାମାଜିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଜଡିତ। ସେ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଏକ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଥିଲେ। ସେ ଏହି ରେକର୍ଡ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଆଠ ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଗିନିଜ୍ ବିଶ୍ୱ ରେକର୍ଡ ମୁଖ୍ୟାଳୟକୁ ଇମେଲ୍ କରିଥିଲେ। ଦୀର୍ଘ ଅପେକ୍ଷା ପରେ, ମୁଖ୍ୟାଳୟ ତାଙ୍କୁ ଏହି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜିଂ ପ୍ରୟାସ ପାଇଁ ଅନୁମତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲା।
କଡ଼ା ତଦାରଖରେ ଏକ ରେକର୍ଡ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯିବ
ରେକର୍ଡର ସତ୍ୟତା ଏବଂ ନିୟମାବଳୀର ପାଳନ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ କଡ଼ା ତଦାରଖ କରାଯାଉଛି। ଏହି ରେକର୍ଡ ପ୍ରୟାସକୁ ତଦାରଖ କରିବା ପାଇଁ ୨୪ ଜଣିଆ ଏକ ଦଳ ଗଠନ କରାଯାଇଛି। ଯେଉଁମାନେ ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ନଜର ରଖିବା ପାଇଁ ପାଳି ପରେ ପାଳି ନିୟୋଜିତ ହେବେ। ଏହା ସହିତ, ୨୪ ଘଣ୍ଟା ଭିଡିଓ ରେକର୍ଡିଂ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଏକାଧିକ କ୍ୟାମେରା ନିରନ୍ତର ତାଙ୍କୁ ନିରନ୍ତର ନଜର ରଖିବେ।
ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ବରେଲିର ନାମ ପ୍ରକାଶିତ ହେବ
ଯଦି ଆଦିତ୍ୟ ଏହି ରେକର୍ଡକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ହାସଲ କରନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ତାଙ୍କୁ କେବଳ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଖ୍ୟାତି ଆଣିବ ନାହିଁ ବରଂ ବରେଲି ପାଇଁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ସ୍ୱୀକୃତି ମଧ୍ୟ ଆଣିବ । ଆଦିତ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରୟାସ ଆମକୁ ମନେ ପକାଇ ଦିଏ ଯେ, ଦୃଢ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ଏବଂ ଇଚ୍ଛାଶକ୍ତି ସହିତ କୌଣସି ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରୟାସ ଏକ ମାରାଥନ ଦୌଡ଼ ପରି, ଯେଉଁଠାରେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସେକେଣ୍ଡରେ ଏକାଗ୍ରତା ଏବଂ ଧୈର୍ଯ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକ।