ପାଟନା: ଜନ ସୂରଜ ପାର୍ଟି ସମର୍ଥକ ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବଙ୍କ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ ବିହାରର ମୋକାମାର ପୂର୍ବତନ ବିଧାୟକ ଏବଂ ଜେଡିୟୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ଶନିବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ଗିରଫ କରାଯାଇଛି। ଗିରଫ ହେବା ପରେ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି, ଯେଉଁଥିରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ମୋକାମାର ଲୋକମାନେ ଏବେ ନିର୍ବାଚନ ଲଢ଼ିବେ।
ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଫେସବୁକରେ ପୋଷ୍ଟ କରି ଜନତା ଦଳ ୟୁନାଇଟେଡ୍ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅନନ୍ତ ସିଂହ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସତ୍ୟମେବ ଜୟତେ!! ମୋକାମାର ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ମୋର ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ତେଣୁ ନିର୍ବାଚନ ଏବେ ମୋକାମାର ଲୋକମାନେ ଲଢ଼ିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଫେସବୁକରେ ସେୟାର ହେବା ମାତ୍ରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଳାଗିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Pakistan mental health crisis: ପାକିସ୍ତାନର ଜନସଂଖ୍ୟାର ୩୪% ମାନସିକ ରୋଗୀ, ରିପୋର୍ଟରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖୁଲାସା
ପ୍ରଶାସନ ଏକପାଖିଆ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବା ଅଭିଯୋଗ
ବାହୁବଳୀ ନେତା ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ପରେ, ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବଙ୍କ ନାତି କହିଛନ୍ତି, ପ୍ରଶାସନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଏକପାଖିଆ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ତଥାପି, ଆମେ ଆମର ସମସ୍ତ ଭାଇମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଭୁଲ୍ ପଦକ୍ଷେପ ନ ନେବାକୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ। ପ୍ରଶାସନ ଯାହା ଘଟୁଛି ତାହାକୁ ଅଣଦେଖା କରିବାରୁ ଆମେ ୨୪ ଘଣ୍ଟାର ଅଲଟିମେଟମ୍ ଜାରି କରିଥିଲୁ। ଅନନ୍ତ ସିଂହ ସମଗ୍ର ଅଞ୍ଚଳରେ ମୁକ୍ତ ଭାବରେ ବୁଲୁଥିବାର ଦେଖାଯାଉଥିଲା। ଏକ ମାମଲାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେବା ସତ୍ତ୍ୱେ, ସେ ଖୋଲାଖୋଲି ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନ ଏପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲା ଯେପରି କିଛି ଦେଖୁନାହିଁ।"
ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଉପରେ ପ୍ରଶ୍ନ
ଏନେଇ ନିର୍ବାଚନ କମିସନଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଯାଉଛି। ଯଦି ବିହାରରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିର୍ବାଚନ ହୋଇ ନଥାନ୍ତା, ତେବେ ଏସବୁ ଘଟି ନଥାନ୍ତା। ନିର୍ବାଚନ ଯୋଗୁ ଏହି ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଘଟୁଛି। ତେଣୁ, ନିର୍ବାଚନ କମିସନ ମଧ୍ୟ ଦୋଷୀ, ଯେପରି ପାଟନା ଏସଏସପି। ଯେତେବେଳେ ପାଟନା ଏସଏସପି ପୂର୍ବରୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବହୁ ସଂଖ୍ୟକ "ବାହୁବଳୀ" ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେତେବେଳେ କାହିଁକି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପୁଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇ ନଥିଲା ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିବାରେ ଲାଗିଛି।
ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ, ଭୋଟ୍ ପୂର୍ବରୁ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ବିହାର ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହୋଇଯାଇଛି। ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ପରେ ମୋକାମାରେ ନିର୍ବାଚନୀ ପରିବେଶ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ତୀବ୍ର ହୋଇଛି।
मोकामा के जनता का #अटल#अडिग#विश्वास का सदैव आभारी रहूँगा - #अनंतसिंह— Anant Kumar Singh (@MLA_AnantSingh) November 1, 2025
आज #मोकामा में एतिहासिक जनसमूह के साथ #मोलदियार टोला, #धवरानी टोला, #शंकरवार टोला, #गौशाला रोड, मोकामा बाज़ार, #स्टेशन रोड में जनसंपर्क का कार्यक्रम संपन्न हुआ | pic.twitter.com/IDd1QAhhQK
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Dularchand Yadavs murder case: ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ସହ ୮୦ ସମର୍ଥକ ଗିରଫ: ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବଙ୍କ ହତ୍ୟା ପରେ ବିହାର ପୁଲିସର ବଡ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ
ପୂରା ଘଟଣା କ’ଣ?
ଅକ୍ଟୋବର ୩୦ ତାରିଖରେ ବିହାରର ମୋକାମାରେ ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାର ସମୟରେ ଦୁଇଟି ଗୋଷ୍ଠୀ ମଧ୍ୟରେ ହିଂସାତ୍ମକ ସଂଘର୍ଷ ଘଟିଥିଲା। ଗୁଳିମାଡ଼ରେ ଦୁଲାରଚାନ୍ଦ ଯାଦବଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ଜେଡିୟୁ ଏହି ନିର୍ବାଚନମଣ୍ଡଳୀରୁ ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରିଛି। ପାଟନା ଏସ୍ଏସ୍ପି କାର୍ତ୍ତିକେୟ କେ. ଶର୍ମା ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଅନନ୍ତ ସିଂହଙ୍କ ଗିରଫଦାରୀ ଘୋଷଣା କରିଥିଲେ।