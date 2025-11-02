ଇସଲାମାବାଦ:ପାକିସ୍ତାନର ଅବନତିଶୀଳ ଅର୍ଥନୀତି, ବଢ଼ୁଥିବା ସାମାଜିକ ଉତ୍ତେଜନା ଏବଂ ଅସ୍ଥିର ରାଜନୈତିକ ପାଣିପାଗ ଦେଶର ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଗମ୍ଭୀର ବିପଦରେ ପକାଇଛି। କରାଚୀରେ ସମ୍ପ୍ରତି ଅନୁଷ୍ଠିତ ୨୬ତମ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଉପସ୍ଥାପିତ ତଥ୍ୟ ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଛି।
ସମ୍ମିଳନୀରେ, ବୈଜ୍ଞାନିକ କମିଟିର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ପ୍ରଫେସର ମହମ୍ମଦ ଇକବାଲ ଆଫ୍ରିଦି କହିଥିଲେ ଯେ, ଦେଶର ପ୍ରାୟ ୩୪ ପ୍ରତିଶତ ଜନସଂଖ୍ୟା କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ମାନସିକ ରୋଗରେ ପୀଡିତ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ତିନି ଜଣ ପାକିସ୍ତାନୀରେ ଜଣେ ଡିପ୍ରେସନ, ଚିନ୍ତା କିମ୍ବା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନସିକ ବିକାର ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଆର୍ଥିକ ଅସ୍ଥିରତା, ବେକାରୀ, ସାମାଜିକ ଅସମାନତା ଏବଂ ବାରମ୍ବାର ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏହି ମାନସିକ ସଙ୍କଟର ମୁଖ୍ୟ କାରଣ। ଗତ ବର୍ଷ, ପାକିସ୍ତାନରେ ପ୍ରାୟ ୧,୦୦୦ ଲୋକ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ, ଯାହା ଦେଶ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତର ଚେତାବନୀ।
ପାକିସ୍ଥାନୀ ମହିଳା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ପ୍ରଭାବିତ
ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ପାକିସ୍ତାନୀ ମହିଳାମାନେ ଘରୋଇ ହିଂସା, ସାମାଜିକ ଭେଦଭାବ ଏବଂ ସ୍ୱୀକୃତିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ ମାନସିକ ଚାପର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି। ସୀମିତ ସଶକ୍ତିକରଣ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଚାପ ଯୋଗୁଁ ଡିପ୍ରେସନ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣ ଚାପରେ ଦ୍ରୁତ ବୃଦ୍ଧି ପାଉଛି।
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ନିଶା
ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମାନସିକ ରୋଗର ଏକ ପ୍ରମୁଖ କାରଣ ହେଉଛି ନିଶାର ବୃଦ୍ଧି। ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ଜନସଂଖ୍ୟାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ କୌଣସି ନା କୌଣସି ପ୍ରକାରର ନିଶାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଏହି ପରିସ୍ଥିତି ଦେଶର ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ଆହୁରି ଚିନ୍ତାଜନକ।
ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦର ପ୍ରଭାବ
ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ, ପାକିସ୍ତାନ ଅନେକ ବନ୍ୟା, ଭୂମିକମ୍ପ ଏବଂ ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛି। ଏହି ଘଟଣାରେ ହଜାର ହଜାର ପରିବାର ସେମାନଙ୍କର ଘର ହରାଇଛନ୍ତି। ଏହି ଲୋକମାନେ ଆଘାତ ଏବଂ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଭାବନା ସହିତ ସଂଘର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି।
ସମ୍ବଳର ଘୋର ଅଭାବ
ସବୁଠାରୁ ଚିନ୍ତାର ବିଷୟ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନରେ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଖରାପ ଅବସ୍ଥା। ୨୪୦ ନିୟୁତ ଜନସଂଖ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଦେଶରେ ମାତ୍ର ୯୦ ଜଣ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଅଛନ୍ତି। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରତି ୫୫୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ହାରାହାରି ଜଣେ ଡାକ୍ତର ଅଛନ୍ତି। ତଥାପି,ବିଶ୍ୱ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସଂଗଠନ (WHO) ମାନଦଣ୍ଡ ଅନୁଯାୟୀ, ପ୍ରତି ୧୦,୦୦୦ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଜଣେ ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ରହିବା ଉଚିତ।
ବଢୁଛି ସଙ୍କଟ, କମୁଛି ଆଶା
ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନର ନିରନ୍ତର ଆର୍ଥିକ, ରାଜନୈତିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ଅସ୍ଥିରତା ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଉଛି। ବେକାରୀ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତ ବିଷୟରେ ଅନିଶ୍ଚିତତା ବିଶେଷକରି ଯୁବପିଢ଼ିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଡିପ୍ରେସନ୍ ଏବଂ ଚାପକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛି।