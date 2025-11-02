ମୁମ୍ବାଇ: ବଲିଉଡ ଅଭିନେତା ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କକୁ ନେଇ କିଛି ଦିନ ହେଲା ଗୁଜବ ଚାଲିଛି। ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ସୁନୀତା ଆହୁଜା ଏବେ ଖୋଲାଖୋଲି ଭାବରେ ଏହି ବିଷୟରେ ନିଜର ମତାମତ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଗୋବିନ୍ଦା ଏବଂ ସୁନୀତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଫାଟ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା ଗୁଜବ ବହୁ ଦିନ ଧରି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରସାରିତ ହେଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ସୁନିତା ଏହି ଗୁଜବଗୁଡ଼ିକର ସିଧାସଳଖ ଜବାବ ଦେଇଛନ୍ତି।
ସେ କହିଛନ୍ତି, ଏପରି କଥାକୁ ନିଜ ଆଖିରେ ନ ଦେଖିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଖବର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ନାହିଁ, ମୁଁ ନିଜେ ସତ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଏକ ପଡକାଷ୍ଟ ସାକ୍ଷାତକାରରେ ସୁନୀତା ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ, ସେ ବାରମ୍ବାର ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ, ପ୍ରମାଣ ବିନା କୌଣସି କଥା ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଭୁଲ୍। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ନିଜେ କିଛି ଦେଖିନାହିଁ କିମ୍ବା ଗୋବିନ୍ଦଙ୍କୁ ହାତରେ ଧରିନାହିଁ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ଏପରି ଖବର ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବି ନାହିଁ।
ଜଣେ ମରାଠୀ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆମକୁ ବୟସକୁ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ୍। ଯେତେବେଳେ ସୋ' ହୋଷ୍ଟ ପାରସ ଛାବ୍ରା ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ଯେ, ସେ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଧରାପଡ଼ିବା କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସୁନୀତା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କହିଥିଲେ, ମୁଁ ଯାହା ବି ଆଫେୟାର ଗୁଜବ ଶୁଣୁଛି ସେ ଜଣେ ମରାଠୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଉ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ଜୀବନର ଏହି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଏଗୁଡ଼ିକ କରିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏବେ ଗୋବିନ୍ଦା ଝିଅ ଟିନାର ବିବାହ ଏବଂ ପୁଅ ୟଶର କ୍ୟାରିଅର ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ୍।
ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସତ କହିବି
ସୁନୀତା ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଥିଲେ ଯେ, ଯଦି ପ୍ରକୃତରେ କିଛି ଘଟେ, ତେବେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ଡାକି କହିବେ। ସେ କହିଥିଲେ, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି, ମୁଁ ଖୋଲାଖୋଲି କହିବି। ମୁଁ କିଛି ଲୁଚାଇବି ନାହିଁ। ଏବଂ ତା'ପରେ ମୁଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଚାରିବି ଯେ, ଗୋବିନ୍ଦା ଠିକ୍ କାମ କରିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ।
ସୁନୀତା କହିଛନ୍ତି ସେ କେବଳ ଗଣମାଧ୍ୟମକୁ ନୁହେଁ ବରଂ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କ ପ୍ରଶଂସକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚାରିବି ଯେ ୪୦ ବର୍ଷର ପତ୍ନୀ ହେବା ପରେ "XYZ" ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ୍ କି? ମୁଁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବି ପ୍ରଶଂସକମାନେ ଗୋବିନ୍ଦାଙ୍କୁ ସମର୍ଥନ କରିବେ କି ମତେ ବୋଲି ସୁନୀତା ଉତ୍ତର ଦେଇଥିଲେ।