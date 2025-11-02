ଦିନ ନା ରାତିରେ ଗାଧୋଇବେ

ଲିସେଷ୍ଟର: କେବେ ଗାଧୋଇବା ଭଲ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ସ୍ୱଚ୍ଛତା ଏବଂ ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଉପରେ ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି ଆଲୋଚନା ହୋଇ ଆସୁଛି। ପ୍ରକୃତରେ ଏହାର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି ବୋଲି ଇଂଲଣ୍ଡ ଲିସେଷ୍ଟର ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟର ଅଣୁଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ମତ ପୋଷଣ କରନ୍ତି। କେତେକ କୁହନ୍ତି ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ଭଲ। କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ କେତେକ କୁହନ୍ତି ରାତିରେ ଗାଧୋଇଲେ ଭଲ।
ସକାଳର ଗାଧୋଇବା ନେଇ କିଛି କୁହନ୍ତି ରାତିର ନିଦରୁ ଉଠିବା ପରେ ଦିନକୁ ସତେଜ ଆରମ୍ଭ କରିବାରେ ଏହା ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ । ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ରାତିର ଗାଧୋଇବା ନେଇ କେତେକ କୁହନ୍ତି ଦିନ ସାରା ପରିଶ୍ରମ ପରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଧୋଇଲେ ଆରାମ ମିଳିଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଗବେଷଣା ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ କହୁଛି? ଜଣେ ସୂକ୍ଷ୍ମଜୀବବିଜ୍ଞାନୀ ଭାବରେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିପାରିବି ଯେ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଏକ ସ୍ପଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଅଛି।
ସ୍ନାନ କରିବାର ଲାଭ
ଏହା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଯେ, ଗାଧୋଇବା ପରିଷ୍କାର ପରିଚ୍ଛନ୍ନତା ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାର ଏକ ଅବିଚ୍ଛେଦ୍ୟ ଅଂଶ। ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମ ଚର୍ମରୁ ମଇଳା ଏବଂ ଝାଳରେ ବାହୁଥିବା ତୈଳାକ୍ତ ଅଂଶ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ। ଏହା ସଫା ନହେଲେ ଚର୍ମରେ ଫୋଟକା ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇଥାଏ। ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଦୂର ହୋଇଥାଏ।
ଶରୀରର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଝାଳ ଯୋଗୁ ହୋଇଥାଏ। ଚର୍ମର ପୃଷ୍ଠରେ ରହୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ଦ୍ୱାରା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତରେ ତାଜା ଝାଳ ଗନ୍ଧହୀନ। କିନ୍ତୁ ଚର୍ମରେ ରହୁଥିବା ଜୀବାଣୁ ବିଶେଷକରି ଷ୍ଟାଫିଲୋକୋକି ଝାଳକୁ ଏକ ସିଧାସଳଖ ପୁଷ୍ଟିକର ଉତ୍ସ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଝାଳକୁ ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି, ଏହା ଥିଓଆଲକୋହଲ ନାମକ ଏକ ସଲଫର ଯୁକ୍ତ ଯୌଗିକ ନିର୍ଗତ କରେ ଯାହା ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି କରିଥାଏ।
ଦିନ ନା ରାତିରେ ଗାଧୋଇବେ
ଦିନବେଳା ଶରୀର ଏବଂ କେଶ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ଝାଳ ତଥା ସେବେସିୟସ୍ ତେଲର ସାଧାରଣ ସଂଗୃହୀତ ସହିତ ପ୍ରଦୂଷକ ଏବଂ ଆଲର୍ଜେନ ରହିଥାଏ। ଚର୍ମରୁ ବାହାରୁଥିବା ଝାଳ ଏବଂ ତେଲ ଚର୍ମର ମାଇକ୍ରୋବାଇଓମ ଗଠନ କରୁଥିବା ଜୀବାଣୁର ବୃଦ୍ଧି କରିଥାଏ। ରାତିରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦିନରେ ଜମା ହୋଇଥିବା ଆଲର୍ଜେନ, ଝାଳ ଏବଂ ତେଲ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଗାଧୋଇଲେ ରାତିରେ ଝାଳ ବାହାରିଥାଏ। ଫଳରେ ସକାଳେ ପୁଣି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ।
ରାତିରେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ଦିନର ମଇଳା ସଫା ହୋଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ପରଦିନ ସକାଳେ ପୁଣି ଶରୀର ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହୋଇଥାଏ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ, ସକାଳେ ଗାଧୋଇବା ଦ୍ୱାରା ମୃତ ଚର୍ମ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଏବଂ ରାତିରେ ବହିଥିବା ଝାଳ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଝାଳ, ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ, ମୃତ ଚର୍ମ କୋଷ ଏବଂ ସେବେସିୟସ୍ ତେଲ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗାଧୋଇବା ଉଚିତ୍।