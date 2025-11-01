ରାଞ୍ଚି/ଟ୍ୟୁନିସ୍: ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡର ୪୮ ଜଣ ଶ୍ରମିକ ଚାକିରି ପାଇଁ ଟ୍ୟୁନିସିଆ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାକାର କମ୍ପାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକିଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ, କମ୍ପାନି ସେମାନଙ୍କୁ ଟଙ୍କା ଦେଉନାହିଁ ଏବଂ ମାଗଣାରେ କାମ କରାଉଛି। କାର୍ଯ୍ୟ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲମ୍ବା ହେଉଛି। ଓଭରଟାଇମ୍ କାମ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ପରିସ୍ଥିତି ଏତେ ଖରାପ ଯେ, ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ନାହିଁ।
ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ, ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକମାନେ ଘରକୁ ଫେରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ସହାୟତାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଫେରାଇ ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି।
ଝାଡ଼ଖଣ୍ଡ ଶ୍ରମ ବିଭାଗ ଅଧୀନରେ ଥିବା ପ୍ରବାସୀ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକୋଷ୍ଠର ଦଳ ନେତା ଶିଖା ଲାକ୍ରା ସମାଚାର ଏଜେନ୍ସିକୁ କହିଛନ୍ତି, ଆମେ ଟ୍ୟୁନିସିଆର ଏକ ଘରୋଇ ସଂସ୍ଥାରେ ଫସି ରହିଥିବା ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଛୁ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ କରୁଛୁ। ସେମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷିତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ପାଇଁ ଆମେ ଟ୍ୟୁନିସିଆରେ ଥିବା ଭାରତୀୟ ଦୂତାବାସର ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛୁ।
ବିନା ଦରମାରେ ଓଭରଟାଇମ୍
ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ଏବଂ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ, ଦରମା ଅଭାବରୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଖାଦ୍ୟ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଟଙ୍କା ନାହିଁ। ଫସି ରହିଥିବା ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଟ୍ୟୁନିସିଆର ଏକ ଭିଡିଓ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଭିଡିଓରେ ସେ ତାଙ୍କର କଷ୍ଟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଯେ, ତାଙ୍କୁ ୧୨ ଘଣ୍ଟା କାମ କରିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କରାଯାଉଛି। ତାଙ୍କୁ ଜେଲଦଣ୍ଡ ଏବଂ ଭାରତ ଫେରିବାକୁ ଅସମର୍ଥ ହେବାର ଧମକ ଦିଆଯାଉଛି।
ପ୍ରବାସୀ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ବିଷୟରେ ପ୍ରଥମେ ପ୍ରବାସୀ ସେଲ୍କୁ ରିପୋର୍ଟ କରିଥିବା ଜଣେ ସାମାଜିକ କର୍ମୀ ଜଣେ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେୟାର କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ସହିତ କଥା ହେବା ପରେ, କର୍ମୀ ସିକନ୍ଦର ଅଲି କହିଛନ୍ତି, ଗିରିଡିହର ପିରତାଣ୍ଡ ବ୍ଲକର ସଞ୍ଜୟ କୁମାର ଗୁରୁବାର ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ମୋତେ ଏକ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ପଠାଇଥିଲେ। ମୁଁ ଏହାକୁ ପ୍ରବାସୀ ସେଲ୍ ଏବଂ କିଛି ସାମ୍ବାଦିକଙ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ କରିଥିଲି। ସେମାନେ ଏହାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସହ ସେୟାର କରିଥିଲେ।