ବରଗଡ଼: ଝୁଲନ୍ତା ଅବସ୍ଥାରେ ୪ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର। ବରଗଡ଼ରେ ଘଟିଛି ଏଭଳି ଘଟଣା। ବରଗଡ଼ର ଅତାବିରାରେ ଘଟିଥିବା ୨ଟି ଭିନ୍ନ ଘଟଣାରେ ୪ଜଣଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିବା ଜଣାଯାଇଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତି ଜୀବନ ହାରିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟପଟେ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି।
ସୂଚନା ମୁତାବକ, ଗତକାଲି ବିଳମ୍ବିତ ରାତିରେ ବେକରେ ଦଉଡ଼ି ଲଗାଇ ବୃଦ୍ଧ ଦମ୍ପତ୍ତି ଜୀବନ ହାରିଛନ୍ତି। ବରଗଡ଼ ସଦର ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ ସରସରା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଗଞ୍ଜିହା ଟିକ୍ରାରେ ଏହି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଖବର ପାଇ ସଦର ପୁଲିସ ପହଞ୍ଚି ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରିଛି । ମୃତ ଦମ୍ପତି ହେଲେ ୭୦ ବର୍ଷୀୟ କିରତି ପଧାନ ଓ ୬୫ ବର୍ଷୀୟା ଶାନ୍ତି ପଧାନ। ଉଭୟ କୌଣସି କାରଣକୁ ନେଇ ମାନସିକ ଚାପରେ ଥିବା ପରିବାର ଲୋକଙ୍କ ତରଫରୁ ସୂଚନା ମିଳିଛି।
ଅନ୍ୟପଟେ ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଅତାବିରା ଥାନା ଅନ୍ତର୍ଗତ କୁମେଲସିଂହା ଗ୍ରାମରେ ଏକ ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳଙ୍କ ବେକରେ ରଶି ଲଗାଇ ଜୀବନ ହାରିଥିବା ଖବର ମିଳିଛି। ଘଟଣାଟି ଗୁରୁବାର ଘଟିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ଏହା ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ରହିଛି।
ବିବାହିତ ହେବା ସତ୍ତ୍ବେ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ
ପୁଲିସର ସୂଚନା ଅନୁସାରେ, କୁମଲେସିଂହ ଶବରପଡ଼ାର ହିମାଂଶୁ ଭୁଏ(୪୧) ଓ ବଗର୍ତ୍ତୀଟିକ୍ରାର ମିନତି(୩୫, ଛଦ୍ମନାମ) ଉଭୟ ବିବାହିତ ଥିଲେ। ଏହା ସତ୍ତ୍ବେ ବି ଉଭୟ ପରସ୍ପରର ପ୍ରେମରେ ପଡ଼ିଥିଲେ। ପରିବାର ଲୋକେ ଏହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପରେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ରହିବାକୁ କହିଆସୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଉଭୟେ କାହା କଥାକୁ ଖାତିର ନକରି ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଥିଲେ। ସପ୍ତାହେ ପୂର୍ବରୁ ଉଭୟ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଇଥିବା ବେଳେ ଗୁରୁବାର ସେମାନଙ୍କର ଝୁଲନ୍ତା ମୃତଦେହ ମିଳିଥିଲା। ବଗର୍ତ୍ତୀଟିକ୍ରା ନିକଟ ପୋଟଳ ବାଡ଼ିରେ ଥିବା ଆମ୍ବଗଛରେ ଦୁହେଁ ରଶି ଲଗାଇ ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ମିନତିଙ୍କ ଶବ ଗ୍ରହଣ କଲେନି ପରିବାର
ସୂଚନା ମିଳିଛି ଯେ, ହିମାଂଶୁଙ୍କର ୨ଟି ଓ ମିନତିଙ୍କର ୪ଟି ସନ୍ତାନ ଥିଲେ। ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ ପରେ ହିମାଂଶୁଙ୍କର ପରିବାର ଲୋକେ ତାଙ୍କ ଶବସତ୍କାର କରିଥିବା ବେଳେ ମିନତିଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ମୃତଦେହ ଗ୍ରହଣ କରିନଥିଲେ। ଏହା ପରେ ଅତାବିରା ଥାନା ପକ୍ଷରୁ ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂକଳ୍ପ ପରିବାରକୁ ଶବସତ୍କାର ପାଇଁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଥିଲା। ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ସାମାଜିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ସଂକଳ୍ପ ମିନତିଙ୍କ ଶବସତ୍କାର କରିଥିବା ଜଣାଯାଇଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Stampede At Andhra Temple: ଲୋମଟାଙ୍କୁରା ମନ୍ଦିର ଭିତରର ଦୃଶ୍ୟ; ଆଖିରେ ଲୁହ ଆଣିଦବ, ଛାତି ଥାରାଇବ
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ: Shreyas Iyer Discharged: ଡାକ୍ତରଖାନାରୁ ଡିସ୍ଚାର୍ଜ ହେଲେ କ୍ରିକେଟର ଶ୍ରେୟସ ଆୟର