ରିପୋର୍ଟରେ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସିବିଆଇର ଅସ୍ୱୀକାର 

ମୁମ୍ବାଇ: ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ଭଉଣୀ ଶ୍ୱେତା ସିଂହ କୀର୍ତ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଶୁଭଙ୍କର ମିଶ୍ରଙ୍କ ପଡକାଷ୍ଟ ଶୋ’ରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଯେ, ଦୁଇଜଣ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଆମେରିକାରେ ଏବଂ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମୁମ୍ବାଇରେ ରୁହନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କୁ ଦୁଇଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି।
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଏକ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା
ଜୁନ୍ ୨୦୨୦ରେ ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସମଗ୍ର ଦେଶକୁ ଚକିତ କରିଦେଇଥିଲା। ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ବଡ଼ ଆଲୋଡ଼ନ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ମୁମ୍ବାଇ ପୁଲିସ, ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ED), ନାର୍କୋଟିକ୍ସ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ବ୍ୟୁରୋ (NCB) ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ତଦନ୍ତ ବ୍ୟୁରୋ (CBI) ଦ୍ୱାରା ଏକାଧିକ ତଦନ୍ତ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା।
ଯଦିଓ ସମସ୍ତ ଏଜେନ୍ସି ନିଷ୍କର୍ଷିତ ହୋଇଛନ୍ତି ଯେ, କୌଣସି ତ୍ରୁଟି ହୋଇନାହିଁ, ଶ୍ୱେତା ସିଂହ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ସାମ୍ପ୍ରତିକ ମନ୍ତବ୍ୟ ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ସେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିନାହାନ୍ତି।
ଆତ୍ମହତ୍ୟା ଉପରେ ଶ୍ୱେତା ସିଂହ ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଥିଲେ
ଶ୍ୱେତା ସିଂହ କୀର୍ତ୍ତି ଏକ ପଡକାଷ୍ଟ ଶୋ’ରେ କହିଥିଲେ, ଆତ୍ମହତ୍ୟା କିପରି ହୋଇପାରେ? କୋଠରୀରେ ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବିଛଣା ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ଏତେ ନଥିଲା ଯେ, କେହି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟାନ୍ ଏବଂ ବିଛଣା ମଧ୍ୟରେ ଏତେ ଦୂରତା ନଥିଲା ଯେ, କେହି ନିଜ ଗୋଡ଼ ଝୁଲାଇ ପାରିବେ। ଶ୍ୱେତା ସିଂହ କୀର୍ତ୍ତି କହିଥିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ଆଜି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କର, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ଚୌକି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ଠିକ୍ ନା? ଯଦି ଦୂରତା ଥାଆନ୍ତା, ତେବେ ତୁମେ ଏକ ଚୌକି ବ୍ୟବହାର କରିବ, ସେଥିରେ ଚଢ଼ିବ ଏବଂ ତାକୁ ବାନ୍ଧିବ। କୋଠରୀରେ ଚୌକି ଭଳି କିଛି ନଥିଲା। ଶ୍ୱେତା କହିଲେ, ଯଦି ତୁମେ ସୁଶାନ୍ତଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତ, ତେବେ ତାଙ୍କ ବେକରେ ଫାଶୀର କୌଣସି ଚିହ୍ନ ନଥିଲା। ତାଙ୍କ ବେକରେ ସ୍କାର୍ଫ ଚିହ୍ନ ମଧ୍ୟ ନଥିଲା। ଏହା ଏକ ପତଳା, ଚେନ ପରି ଚିହ୍ନ ଥିଲା।
ଶ୍ୱେତାଙ୍କ ସହ ମନସ୍ତାତ୍ତ୍ୱିକ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ
ଶ୍ୱେତା ସିଂହ କୀର୍ତ୍ତିଙ୍କ ଅନୁସାରେ, ତାଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର କିଛି ସମୟ ପରେ, ଜଣେ ଆମେରିକୀୟ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ତାଙ୍କ ସହିତ ଜଣେ ପରିବାର ପରିଚିତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଜ୍ଞତା ବର୍ଣ୍ଣନା କରି ସେ କହିଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ମୋ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରିଥିଲେ, ସେମାନେ, ମାନସିକ ରୋଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ, ସେମାନେ ମୂଳତଃ ଆମେରିକାର ଥିଲେ। ସେ ଜାଣି ନଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କିଏ, ମୋ ଭାଇ କିଏ, କିମ୍ବା କିଛି ଜାଣି ନଥିଲେ।" ଶ୍ୱେତା କହିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ, ମୋ ଭାଇକୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଅପରାଧ କରିଥିବା ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ।
ଶ୍ୱେତା କହିଥିଲେ, ମୋର ଜଣେ ଗଡ଼ ମଦର ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ଗଭୀର ଧ୍ୟାନରେ ଯାଆନ୍ତି, ଏକ ବହୁତ ଗଭୀର ସମାଧି। ସେ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। ସେ ମୋ ଭାଇର ହତ୍ୟା ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିଥିଲେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ, ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନସ୍ତତ୍ତ୍ୱବିତ୍ ମୋ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ସୁଶାନ୍ତ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣି ନ ଥିଲେ ଏବଂ ଗଡ଼ ମଦର ମୋତେ ଯାହା କହିଥିଲେ ତାହା ହିଁ କହିଥିଲେ। ମୋତେ କୁହ, ସେମାନେ ଦୁହେଁ କିପରି ସମାନ କଥା କହିପାରିବେ? ସେମାନେ ଦୁହେଁ କହିଥିଲେ ଯେ, ଦୁଇଜଣ ଲୋକ ଆସି ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥିଲେ।
ରିପୋର୍ଟରେ ତ୍ରୁଟି ସମ୍ଭାବନାକୁ ସିବିଆଇର ଅସ୍ୱୀକାର
ଏହି ନୂତନ ଦାବି ସତ୍ତ୍ୱେ, ସରକାରୀ CBI କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ,ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କୁ ରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କେହି ବେଆଇନ ଭାବରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଥିଲେ, ଧମକ ଦେଇଥିଲେ କିମ୍ବା ଆତ୍ମହତ୍ୟା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ ବୋଲି କୌଣସି ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ଏଜେନ୍ସି ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂଚନା ପାଇନାହିଁ ଯେ ରିଆ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଆତ୍ମସାତ କରିଥିଲେ, ବରଂ ଏହା କୁହାଯାଇଛି ଯେ, ସୁଶାନ୍ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମିକା ରିଆଙ୍କୁ ନିଜର ପରିବାର ବୋଲି ମାନୁଥିଲେ।
ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ପରିବାର ସିବିଆଇ ରିପୋର୍ଟକୁ ଗ୍ରହଣ କରିନାହାନ୍ତି
ତଥାପି, ଦିବଂଗତ ଅଭିନେତା ସୁଶାନ୍ତ ସିଂହ ରାଜପୁତଙ୍କ ପରିବାର ସିବିଆଇ ରିପୋର୍ଟର ନିଷ୍କର୍ଷକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ଓକିଲ ଆଡଭୋକେଟ୍ ବରୁଣ ସିଂହ କହିଛନ୍ତି, ଏହା କେବଳ ଏକ ପ୍ରହସନ। ଓକିଲ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ସିବିଆଇ ସତ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲା, ତେବେ ଚାଟ୍, ବୈଷୟିକ ରେକର୍ଡ, ସାକ୍ଷୀଙ୍କ ବୟାନ, ଡାକ୍ତରୀ ରେକର୍ଡ ଇତ୍ୟାଦି ମାମଲା ସହିତ ଜଡିତ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ଉଚିତ୍ ଥିଲା। ଆମେ ଏହି କ୍ଲୋଜର ରିପୋର୍ଟ ବିରୋଧରେ ଏକ ପ୍ରତିବାଦ ଆବେଦନ ଦାଖଲ କରିବୁ, ଯାହା ଏକ ନିମ୍ନମାନର ତଦନ୍ତ ଉପରେ ଆଧାରିତ।