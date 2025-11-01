ବେଙ୍ଗାଲୁରୁ: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ନେଲାମଙ୍ଗଳାରେ ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯାହା ସାମାଜିକ ଏକତା ଉପରେ ଗମ୍ଭୀର ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠାଇଛି। ଏକ ମୁସଲିମ୍ ପରିବାରରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ହେଉଥିଲା, ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ସେଠାରେ ଖାଇିବାକୁ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ତେବେ ତାଙ୍କୁ ଭୋଜନ ଛାଡିବାକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା। ଏନେଇ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ଯିବାକୁ କହୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ବିରୋଧ କରି ଭର୍ତ୍ସନା କରିଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାର ଏକ ଭିଡିଓ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଥିରେ ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ତବ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି।
ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ, ଏହି ଘଟଣା ନେଲାମଙ୍ଗଳାର ରାଜୁ ଇସଲାମପୁର ଅଞ୍ଚଳରେ ଘଟିଛି। ଯେଉଁଠାରେ ଏକ ମୁସଲିମ୍ ପରିବାରର ଏକ ବିବାହ ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଧାଡ଼ିରେ ଠିଆ ହୋଇଥିଲେ। ଭିଡିଓରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦେଖାଯାଉଛି ଯେ, ଅନେକ ଲୋକ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟର ମଜା ନେଉଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ, ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ତିଳକ ପିନ୍ଧି ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ।
ଜଣେ ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ
କୁହାଯାଉଛି ଯେ, ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ବିନା ନିମନ୍ତ୍ରଣରେ ବିବାହ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇ ନଥିଲେ। ସେ ଦାବି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ କନ୍ୟାର ସମ୍ପର୍କୀୟ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ସେ ଭୋଜିରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଭୋଜି ସମୟରେ, ଯେତେବେଳେ ସେ ଖାଇବା ଟେବୁଲରେ ବସିଥିଲେ, ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କ ସହିତ ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, ଆମେ ତୁମକୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଉଠ। ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିଲେ ଯେ, ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣକ ହିନ୍ଦୁ ଥିଲେ। ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, ଆମେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରିବୁ ନାହିଁ, ଏଠାରୁ ଉଠିଯାଅ।
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପତ୍ତି କରିଥିଲେ
ଯେତେବେଳେ ଖାଦ୍ୟ ପରିବେଷଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଅପମାନିତ କରୁଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଏଭଳି ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଭର୍ସନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଆଚରଣକୁ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଥିଲେ। ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି କହିଥିଲେ, ଏପରି କରନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଖାଇବାକୁ ବସିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
ସେ କହିଥିଲେ, ଏହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅମାନବୀୟ। ସେ କଡ଼ା ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ହିନ୍ଦୁ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ ଏପରି ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ନଥିଲା। ସେ କହିଥିଲେ, ଆମେ ମଧ୍ୟ ତୁମର ଭାଇ ଭଉଣୀ ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ। ଜଣଙ୍କୁ ଏପରି ଖାଇବାକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରି ଖାଇବା ଟେବୁଲରୁ ଉଠାଇବା ଠିକ୍ ନୁହେଁ।
