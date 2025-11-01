ପାଟନା: ବିହାର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଅକ୍ଲାନ୍ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଏବଂ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତରର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବାରେ ସମସ୍ତ ଦଳ ପଛୁଆ ରହିଛନ୍ତି। ଏଥର ମଧ୍ୟ, ଟିକେଟ ବଣ୍ଟନରେ ବିହାରରେ ମହିଳାମାନେ ବହୁତ ପଛରେ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ଉପରେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଙ୍କର ଭରସା ରହୁନାହିଁ ଫଳରେ ମଇଦାନରେ ହାତଗଣତି ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି।
ଏଥର ନିର୍ବାଚନ ମଇଦାନରେ ୨୫୮ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷରେ ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ୨,୩୫୭ ରହିଛି। ଏହା ଗତ ୧୫ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟରେ ସବୁଠାରୁ କମ୍ ସଂଖ୍ୟା ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଇଦାନରେ ଅଛନ୍ତି। ଏହା ସୂଚାଇ ଦେଉଛି ଯେ, ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକର ମହିଳା ଅଂଶଗ୍ରହଣର ଦାବି କେବଳ ନିର୍ବାଚନ ମଞ୍ଚ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସୀମିତ ରହିଛି।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Supreme court's mportant verdict: ପ୍ରେମ କାମନା ନୁହେଁ: ନାବାଳିକାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିବା ଦୋଷୀଙ୍କୁ ଖଲାସ୍ କଲେ କୋର୍ଟ
ମହିଳା ଭୋଟରଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି
ଯଦିଓ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତୀକରଣ ଏବଂ ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଟିକେଟରୁ ବାଦ ଦିଆଯାଇଛି, ମହିଳା ଭୋଟରମାନଙ୍କୁ ନିର୍ବାଚନରେ "କିଙ୍ଗ୍ମେକର" ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯାଉଛି। ବିଶେଷକରି NDA ପାଇଁ ମହିଳା ଭୋଟର ବିଶେଷ ଗୁରୁତ୍ବପୂର୍ଣ୍ଣ। ବିହାର ସରକାର ମହିଳାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେପରିକି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳା ନିଯୁକ୍ତି ଯୋଜନା, ଯେଉଁଥିରେ ୧୨.୫ ନିୟୁତ ମହିଳାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ୧୦,୦୦୦ ଟଙ୍କା ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ପୁଲିସ ନିଯୁକ୍ତିରେ ୩୫ ପ୍ରତିଶତ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତରେ ୫୦ ପ୍ରତିଶତ ସଂରକ୍ଷଣ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଛି। ମହାମେଣ୍ଟ "ମାଇ-ବେହନ ମାନ ଯୋଜନା" ଭଳି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି। ଏହା ଅନ୍ତର୍ଗତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ୨,୫୦୦ ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦିଆଯାଇଛି।
ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବା ପଛରେ 'ଜିତିବା କ୍ଷମତା'
ଯେତେବେଳେ ରାଜନୈତିକ ଦଳଗୁଡ଼ିକୁ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମ୍ ବୋଲି ପଚରାଯାଉଛି, ସେମାନେ ଉତ୍ତର ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର "ଜିତିବା କ୍ଷମତା" କମ୍ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ପାଇବାରୁ ବଞ୍ଚିତ କରାଯାଉଛି। ଦଳଗୁଡ଼ିକ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି ଯେ, ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ନିର୍ବାଚନ ଜିତି ପାରିବେ ନାହିଁ। ଗତ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନର ରେକର୍ଡକୁ ଦେଖିଲେ ଜଣାଯାଏ ୩୭୦ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେବଳ ୨୬ ଜଣ ଜିତିଛନ୍ତି। ନିର୍ବାଚନରେ ମହିଳାଙ୍କ ସଫଳତା ହାର ୭ ପ୍ରତିଶତ। ଏହି ସମୟରେ, ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ବିଜୟ ହାର ପ୍ରାୟ ୧୦ ପ୍ରତିଶତ ଥିଲା।
ଆହୁରି ପଢ଼ନ୍ତୁ:Second Cousin Wedding: ମାଧୁରୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥିଲେ; ନିଜ ସଂପର୍କୀୟ ଭଉଣୀଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଅଭିନେତ୍ରୀଙ୍କ ବାପା
କେଉଁ ଦଳ କେତେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେଇଛି:
ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଥିବା ପ୍ରମୁଖ ଦଳଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ, ବିଏସପି ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଟିକେଟ ଦେବାରେ ଆଗରେ ଅଛି। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ୨୬ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥୀ କରାଯାଇଛି। ଜନ ସୂରଜ ୨୫, ଆରଜେଡି ୨୩, ଜେଡିୟୁ ଏବଂ ବିଜେପି ୧୩ ଜଣ ଲେଖାଏଁ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି କଂଗ୍ରେସ ମାତ୍ର ୫ ଜଣ ମହିଳା ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦେଇଛି। ଏହି ତଥ୍ୟ ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ସମସ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଭୋଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଭାବରେ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଗୁରୁତ୍ୱ ବୁଝୁଥିବା ବେଳେ, ଟିକେଟ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନଙ୍କୁ ସଶକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ସୀମିତ ରଖିଛନ୍ତି।