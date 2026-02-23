ବେଲଗାଭି: କର୍ଣ୍ଣାଟକର ବେଲଗାଭି ଜିଲ୍ଲାରୁ ଏକ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ରାୟବାଗ ତାଲୁକର ଖଣ୍ଡାଲ ଗାଁର ହୁଲିକାଣ୍ଟେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ଦାନ ବାକ୍ସ (ହୁଣ୍ଡି)ରେ ମନ୍ଦିର କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କୁ ଏକ ଚିଠି ମିଳିଛି। ଯାହା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଏହି ଚିଠିଟି ୧୦୦ ଟଙ୍କିଆ ନୋଟରେ ଲେଖାଯାଇଛି। ମନ୍ଦିରରେ ଏକ ମେଳା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ମେଳା ଶେଷ ହେବା ପରେ, ଦାନ ବାକ୍ସ ଖୋଲାଯାଇ ଗଣନା କରାଯାଉଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଏହି ଚିଠିଟି ମିଳିଥିଲା।
ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ
ଚିଠିରେ ଲେଖା ଯାଇଛି, ପ୍ରଭୁ, ମୋର ଦୁଃଖ ଦୂର କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷର ପର୍ବ ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଶାଶୁଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ହେଉ। ଏହା ପଢ଼ି ମନ୍ଦିର ପରିଚାଳନା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଇଛନ୍ତି। ଭକ୍ତମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଦାନ ବାକ୍ସରେ ସେମାନଙ୍କର ଶୁଭକାମନା ଲେଖିଥାନ୍ତି। ଯେପରିକି ଘରେ ଶାନ୍ତି ଓ ସୁଖ, ଚାକିରି, ସନ୍ତାନ, ଟଙ୍କା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କିମ୍ବା ପରିବାରର ମଙ୍ଗଳ। ତେବେ କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥନା ଲେଖି ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ବିରଳ।
ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ କହିଛନ୍ତି, ନୋଟରେ କୌଣସି ନାମ କିମ୍ବା ପରିଚୟ ନଥିବାରୁ ଏହା ସ୍ପଷ୍ଟ ହୋଇ ନାହିଁ ଯେ ବାର୍ତ୍ତାଟି ବୋହୂ ଲେଖିଛନ୍ତି କି ଜ୍ୱାଇଁ। ସେମାନେ ଏହା ମଧ୍ୟ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି ଯେ, ସେମାନଙ୍କର ମନ୍ଦିର ସେବା ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଚିଠି କେବେ ଦେଖି ନଥିଲେ। ଏବେ ଏହା ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ଭାଇରାଲ ହେବାରେ ଲାଗିଛି।
