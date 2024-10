ୱାଶିଂଟନ: ଆମେରିକାର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜୋ ବାଇଡେନ ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ନିଜର ଶେଷ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବ ଆୟୋଜନ କରିଥିଲେ। ହ୍ବାଇଟ ହାଉସରେ ପାଳନ କରାଯାଇଥିବା ଏହି ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ସାଂସଦ, ଅଧିକାରୀ ତଥା କର୍ପୋରେଟ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀଙ୍କ ସମେତ ୬୦୦ରୁ ଅଧିକ ବିଶିଷ୍ଟ ଭାରତୀୟ ଆମେରିକୀୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ।

କମଲା ହାରିସ୍‌ଙ୍କ ଠାରୁ ଡକ୍ଟର ମୁର୍ତ୍ତୀ ଏବଂ ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଅନେକ ଆମେରିକାର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥିବାରୁ ମୁଁ ଗର୍ବିତ। ଏକ ଦୃଢ଼ ପ୍ରଶାସନ ଗଠନ ପାଇଁ ମୁଁ ମୋର ପ୍ରତିବଦ୍ଧତା ପୂରଣ କରିଛି।

ତେବେ ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି କମଲା ହାରିସ୍ ଏବଂ ପ୍ରଥମ ଲେଡି ଡକ୍ଟର ଜିଲ୍ ବାଇଡେନ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନରେ ଦୀପାବଳି ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇପାରି ନ ଥିଲେ। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ନିର୍ବାଚନ ପ୍ରଚାରରେ ଉଭୟ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ, ବାଇଡେନଙ୍କ ଭାଷଣ ପୂର୍ବରୁ ଉପ-ଆଡମିରାଲ ବିବେକ ଏଚ୍ ମୁର୍ତ୍ତୀ, ଆମେରିକାର ସର୍ଜନ ଜେନେରାଲ୍, ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀ ତଥା ନାସାର ମହାକାଶଚାରୀ ସୁନୀତା ୱିଲିୟମ୍ସ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସ୍ପେସ୍ ଷ୍ଟେସନରୁ ଏକ ରେକର୍ଡ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ସମ୍ପର୍କ‌ରେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ଏହି ଅବସରରେ ଭାରତୀୟ-ଆମେରିକୀୟ ଯୁବ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତା ଶ୍ରୁତି ଅମୁଲା ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ।

