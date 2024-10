ଜେରୁଜେଲମ୍: ଇସ୍ରାଏଲର ସିନେଟ୍ ଦୁଇଟି ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ ମିଳିତ ଜାତିସଂଘର ରିଲିଫ୍ ଆଣ୍ଡ ୱାର୍କସ ଏଜେନ୍ସି ଫର ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶରଣାର୍ଥୀ(ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ) ସଂସ୍ଥାକୁ ଇସ୍ରାଏଲର ସୀମା ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଛି । ଗାଜାରେ ପୂର୍ବରୁ ହୋଇଥିବା ମାନବିକ ସଙ୍କଟର ପ୍ରଭାବକୁ ସମାଧାନ କରିବାକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ସଂସ୍ଥା ତଥା ମାନବିକ ଗୋଷ୍ଠୀ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି। ସେଠାରେ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛି।

ଇସ୍ରାଏଲର ପ୍ରଥମ ନିୟମ ସିନେଟ୍‌ରେ ଯାହା ୯୨ଭୋଟରେ ପାରିତ ହୋଇଛି। ଏହି ନିୟମ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏକୁ ଇସ୍ରାଏଲ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ, ବୁଝାମଣା କିମ୍ବା ସେବା ଜାରି ରଖିବାକୁ ବାରଣ କରିଛି। ସେହିପରି ଦ୍ୱିତୀୟ ନିୟମ, ୮୭ ଭୋଟରେ ପାସ ସଂଖ୍ୟାରେ ପାରିତ ହୋଇଛି।

ଇସ୍ରାଏଲ୍ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁସାରେ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏର କର୍ମଚାରୀ ଇସ୍ରାଏଲ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ସନ୍ତ୍ରାସବାଦୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ହମାସ ସହିତ ଜଡିତ ଅଛନ୍ତି।

ନେତାନ୍ୟାହୁ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ବିରୋଧରେ ଆତଙ୍କବାଦୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଜଡିତ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ କର୍ମୀଙ୍କୁ ଦାୟୀ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯେହେତୁ ମାନବିକ ସଙ୍କଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ଆବଶ୍ୟକ, ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଗାଜା ପାଇଁ ମାନବିକ ସହାୟତା ଉପଲବ୍ଧ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଆସନ୍ତା ମାସରେ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଅଂଶୀଦାରମାନଙ୍କ ସହ ଘନିଷ୍ଠ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ। ଯାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବ ଯେ ଗାଜାରେ ସହାୟତା ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚିବ। ଯାହା ଦ୍ବାରା ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରତି ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ।

ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସଂସଦ, ସିନେଟ ଆହୁରି ଏକ ନିୟମ ପ୍ରଣୟନ କରିଛି ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ୍ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ ସହିତ ସମସ୍ତ ସମ୍ପର୍କ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାୟ୯୦ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଲାଗୁ ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ନିଷେଧାଦେଶ ସୂଚାଇ ଦେଇଛି ଯେ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ ର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ଇସ୍ରାଏଲର ସନ୍ଦେହ ରହିଛି। ଚରମପନ୍ଥୀ ଗୋଷ୍ଠୀ ସହ ଏହାର ସମ୍ପର୍କ ଚରମ ସୀମାରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ଇସ୍ରାଏଲର ସାଂସଦ ଶାରୋନ୍ ହସ୍କେଲ୍ ଏହୀ ଦୁଇ ନିୟମକୁ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇ କହିଛନ୍ତି, ଯଦି ମିଳିତ ଜାତିସଂଘ ଏହି ସଂଗଠନକୁ ଆତଙ୍କବାଦ ଏବଂ ହମାସ୍ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାଙ୍କଠାରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନୁହଁନ୍ତି, ତେବେ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉଚିତ୍ ଯେ ସେମାନେ ଆଉ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ।

ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ,୧୯୪୮ ମସିହାରେ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସହାୟତା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଆଦେଶ ଥିଲା ପ୍ରଥମ ଆରବ-ଇସ୍ରାଏଲ ଯୁଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗାଜାରୁ ପଳାୟନ କରିଥିବା କିମ୍ବା ବହିଷ୍କୃତ ହୋଇଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଜି ଏହି ସଂସ୍ଥା ଗାଜା, ୱେଷ୍ଟବ୍ୟାଙ୍କ, ଜୋର୍ଡାନ, ଲେବାନନ୍ ଏବଂ ସିରିଆରେ ପ୍ରାୟ ୬୦ ଲକ୍ଷ ପଞ୍ଜିକୃତ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କୁ ସେବା ଯୋଗାଉଛି ଏବଂ ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ଏବଂ ସାମାଜିକ ସେବାରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁଛି।

କେବଳ ଗାଜାରେ ୧୯ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀୟଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ, ଜଳ ଏବଂ ପରିମଳ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଥିବାବେଳେ ପ୍ରାୟ ୬୫୦,୦୦୦ପିଲା ଏହାର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଛନ୍ତି।

ଏହି ସଂସ୍ଥା ପ୍ରାୟ ୩୦,୦୦୦ପାଲେଷ୍ଟାଇନୀୟଙ୍କୁ ନିୟୋଜିତ ଏବଂ ସମର୍ଥନ କରୁଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ହମାସ ସହିତ ଚାଲିଥିବା ବିବାଦ ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲର ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଏବଂ ଆକ୍ରମଣରେ ଏହାର ୨୦୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ନିହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ କମିସନର ଜେନେରାଲ ଫିଲିପେ ଲାଜାରିନି ଇସ୍ରାଏଲର ପଦକ୍ଷେପକୁ ଏକ ବିପଜ୍ଜନକ ଉଦାହରଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଏହା ଇସ୍ରାଏଲର ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଅଟେ ଏବଂ ପାଲେଷ୍ଟାଇନବାସୀଙ୍କ ଦୁଃଖକୁ ଆହୁରି ବଢ଼ାଇବ। ବିଶେଷ କରି ଗାଜାରେ ଏକ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ପାଇଁ।

ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏର କାର୍ଯ୍ୟର ପରିସର ଇସ୍ରାଏଲ୍ ସହିତ ବିବାଦର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି, ବିଶେଷତଃ ମୂଳ ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଶରଣାର୍ଥୀଙ୍କ ବଂଶଧରଙ୍କ ସେବା କରିବାର ଏଜେନ୍ସିର ନିୟମକୁ ନେଇ ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଯୁକ୍ତି କରିଛି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଶରଣାର୍ଥୀ ଭାବରେ ବିବେଚନା କରାଯିବା ଉଚିତ୍ ନୁହେଁ ।

ଗାଜାରେ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ଜଣେ ହମାସ କମାଣ୍ଡର ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ନିକଟରେ ୧୨ଟି ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗର ସବିଶେଷ ବିବରଣୀ ଆମେରିକାରେ ଏକ ଡୋସିଅର୍ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ନଅଜଣ ଏଜେନ୍ସିରେ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଇସଲାମିକ୍ ଜିହାଦ୍ ସହ ଜଡିତ ଥିଲେ ଏବଂ ହମାସ ସହିତ ଜଡିତ ଥିଲେ। ଇସ୍ରାଏଲ୍ ଦାବି କରିଛି ଯେ ଏଜେନ୍ସିର ୧୯୦ରୁ ଅଧିକ କର୍ମଚାରୀ ହମାସ କିମ୍ବା ଇସଲାମିକ୍ ଜିହାଦ୍ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇପାରନ୍ତି। ଇସ୍ରାଏଲର ସାଂସଦ ବୋୟାଜ ବିସ୍ମୁଥଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ ଶରଣାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସହାୟତା ଏଜେନ୍ସି ନୁହେଁ। ଏହା ହ ମାସ ପାଇଁ ଏକ ସହାୟତା ଏଜେନ୍ସି।

ଏହି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ୟୁଏନଅଆରଡବ୍ଲ୍ୟୁଏ ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଛି ଏବଂ ଅନୁସନ୍ଧାନ ପରେ ନଅ ଜଣ କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ ବରଖାସ୍ତ କରିଛି, କିନ୍ତୁ ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଉଗ୍ରବାଦ ସହ ଲିଙ୍କକୁ ମୂଳୋତ୍ପାଟନ କରିବ। ଏଜେନ୍ସି ମୁଖପାତ୍ର ଜୁଲିଏଟ୍ ଟୁମାଙ୍କ ଅନୁଯାୟୀ, ଜାତିସଂଘର ଏକ ରାଷ୍ଟ୍ର ଜାତିସଂଘକୁ ଭାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଅସନ୍ତୋଷଜନକ ଅଟେ, ଯାହା ଗାଜାରେ ହୋଇଥିବା ମାନବିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ବୃହତ୍ତମ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଏଜେନ୍ସି ଅଟେ।

