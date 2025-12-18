ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ: ସର୍ବନିମ୍ନ ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ସହିତ ସରକାରୀ ଚାକିରି ପାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛୁକ ଥିବା ଯୁବକ ଯୁବତୀଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି। ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ଅଧୀନରେ ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ରେଳବାଇ ଜୋନରେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଯାହା ସେମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ଯୋଗ୍ୟତା ଆଧାରରେ ଚୟନ କରାଯିବ।
ରେଳବାଇ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତିକୁ ଦେଶର ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ମଧ୍ୟରୁ ଗୋଟିଏ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯାଏ। ଏହା ଟ୍ରାକ୍ ମେଣ୍ଟେନର, ହେଲପର୍ ଏବଂ ପଏଣ୍ଟମ୍ୟାନ୍ ଭଳି ପଦବୀ ପାଇଁ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି କରିବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ରେଳବାଇ ଜୋନ୍ ପାଇଁ ହେବ। ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ ପାଇବା ପରେ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅନଲାଇନରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଅତି କମରେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ସହିତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବୟସ ସୀମା ମଧ୍ୟରେ ଆସୁଥିବା ସମସ୍ତ ଭାରତୀୟ ନାଗରିକ ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ।
ଯୋଗ୍ୟତା
ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ପାସ୍ କରିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀ ଏବଂ ଆଇଟିଆଇ କିମ୍ବା ଏନଏସି ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଥିବା ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ କରାଯିବ।
ବୟସ ସୀମା
ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରୁଥିବା ସାଧାରଣବର୍ଗଙ୍କ ପାଇଁ ବୟସ ସୀମା ୩୬ ବର୍ଷ ରହିଛି। ସଂରକ୍ଷିତ ବର୍ଗ (ଏସସି/ଏସଟି/ଓବିସି/ପିଡବ୍ଲୁବିଡ଼ି) ସରକାରୀ ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ ବୟସ ଛାଡ଼ ପାଇବେ।
ଆବେଦନ ଫି
ସାଧାରଣ ବର୍ଗର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ୫୦୦ ଏବଂ ଏସସି/ଏସଟି/ମହିଳା/ଭିନ୍ନକ୍ଷମ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରାୟ ୨୫୦ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ସିବିଟିରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ କିଛି ପରିମାଣ ଫେରସ୍ତ ହୋଇପାରେ।
ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ରେଲୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ଚାରୋଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ କରାଯିବ
କମ୍ପ୍ୟୁଟର-ଆଧାରିତ ପରୀକ୍ଷା (ସିବିଟି)
ଶାରୀରିକ ଦକ୍ଷତା ପରୀକ୍ଷା (ପିଇଟି)
ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଯାଞ୍ଚ
ଡାକ୍ତରୀ ପରୀକ୍ଷା
ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍
ଦଶମ ଶ୍ରେଣୀର ମାର୍କସିଟ୍
ଆଧାର କାର୍ଡ/ପରିଚୟପତ୍ର
ପାସପୋର୍ଟ ଆକାରର ଫଟୋ
ଦସ୍ତଖତ
ଜାତି ପ୍ରମାଣପତ୍ର
ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା
ରେଳୱେ ଗ୍ରୁପ୍ ଡି ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ଆବେଦନ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନଲାଇନ୍ ହେବ। ସରକାରୀ ୱେବସାଇଟ୍, rrbapply.gov.in ପରିଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ନୂତନ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଏବଂ ଶିକ୍ଷାଗତ ସୂଚନା ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ୍ ଅପଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଆବେଦନ ଫି ଦିଅନ୍ତୁ। ଫର୍ମ ଦାଖଲ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ମନୋନୀତ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଲେଭଲ୍-୧ ପେ ମାଟ୍ରିକ୍ସ ଅଧୀନରେ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସମୟରେ ମାସକୁ ପ୍ରାୟ ୧୮,୦୦୦ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦରମା ପାଇବେ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଚୟନ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ ଡିଏ, ଏଚଆରଏ, ଟିଏ ଭଳି ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ମିଳିବ।
